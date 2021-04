Justin Rose vill bryta trenden – efter tre misslyckade försök

Efter den första dagens imponerande 65-runda går Justin Rose för fjärde gången i sin karriär ut en fredag som ledare på Augusta National.

Ledningen är den näst största någonsin efter en runda – men historiken talar emot engelsmannen som har tre misslyckade försök i bagaget.

– Jag har haft en framgångsrik karriär och borde vara väl rustad för vad som väntar, säger han.

De sju under par OS-guldmedaljören från Rio de Janeiro 2016 levererade under den första dagens spel var bara två slag sämre en banrekordet på Augusta National.

Men trots uppvisningen på den både hårda och snabba banan bjöd Rose på ödmjuka kommentarer.

– Du kan inte vinna på en torsdag, bara förlora. Jag började lite knackigt men var inte i panik. Jag var två över par efter sju hål och kände jag att om jag bara kunde komma in runt par så hade jag inte spelat bort mig. Sedan kom eaglen på åttan och boom så var jag med i matchen.

– När jag sedan lämnade nian ett under par så kunde lämna de hålen bakom mig och känna att jag gjort det bra. Nu kunde jag börja bygga på en bra score.

Kämpade med ryggsmärtor

Och det gjorde Rose. Efter birdien på nian bjöd han på ytterligare sex under rundans andra hälft.

– Allt släppte och jag bara försökte hålla mig ur vägen för mig själv. Hela upplevelsen var en bra påminnelse att vad som helst kan hända på golfbanan.

Ledningen är den näst största efter 18 hål i Masters historia. För 80 år sedan ledde Craig Wood med fem slag efter den första dagens spel.

Noterbart är att Rose inför Masters inte spelat tävlingsgolf på en hel månad. För fem veckor sedan tvingades avbryta Arnold Palmer Invitational på grund av ryggsmärtor.

– Jag tror bara det var en sjudagarsgrej, någon typ av låsning. Det känns bra nu. Men det var dålig tajming, jag fick dra mig ur under helgen och hann inte bli redo för The Players veckan efter. Jag kunde förmodligen ha tävlat de senaste två veckorna, men jag ville prioritera att träna.

Tillbaka med gamla tränaren

I samband med allt detta har Justin Rose gått tillbaka till sin tidigare tränare Sean Foley (2009-2020). De båda hade skördat stor framgång tillsammans innan Rose för drygt ett år sedan valde att säga upp samarbetet. Men redan i december var de tillbaka och jobbade tillsammans igen.

– Under våren 2020 lärde jag mig nya saker, men det är inte alltid vad som är rätt enligt skolboken hjälper just dig. Så jag kände att jag ville ta hjälp av någon som kände till just min sving, och ingen gör det bättre än Sean.

– Allt jag har åstadkommit i det här spelet har jag gjort med Sean vid min sida.

”Ledartavlorna skapar tillräckligt med press”

På 15 Masters-starter var torsdagens runda Justin Roses bästa på Augusta.

Den kom på en dag då banan spelades hård och snabb, och då vinden som vanligt var svår att lista ut.

– Det kändes verkligen inte som att i dag var dagen då man skulle skjuta sju under par, säger han innan han avslutar med att besvara frågan om han kan hantera den press det medföljer att leda US Masters med fyra slags marginal.

– Jag har haft en framgångsrik karriär och borde vara väl rustad för att hantera vad som väntar, men trots det tror jag det är bra att inte springa händelserna i förväg, och istället ha ganska låga förväntningar.

– De stora ledartavlorna skapar tillräckligt med press i sig.

