Stenson ska njuta – kan vara sista besöket på Augusta

US Masters inleds i dag och Henrik Stenson kommer till start för 16:e gången i följd.

Men det kan också vara hans sista.

– Jag ska njuta så mycket som möjligt, säger han till C More.

Imponerande fakta. Henrik Stenson gör sitt 16:e Masters.Foto: TT

Länge har det varit en självklarhet att se Henrik Stenson i tv-rutan när sändningarna från US Masters drar igång.

Men i år kan det vara för sista gången.

Stenson har missat sex raka kvalgränser och inte gått en enda runda under par på PGA-touren i år.

Det har lett till ett ras på världsrankingen där han nu är på 117:e plats. Att han finns med på Augusta den här veckan beror enbart på att British Open-segern 2016 garanterade honom spel i alla majors i fem år.

– Det här blir mitt sista år tack vare British Open och det finns aldrig några garantier för att man får spela ett nytt Masters, om man inte bättrar på rankningen, säger Stenson till C More.

Överlägset bästa Masters-svensk

Jesper Parnevik är den som gjort näst flest Masters-framträdanden av våra blågula golfare. Han har gjort sju, alltså mindre än hälften så många som Henrik Stenson.

För att det ska bli ett 17:e raka Masters krävs att Stenson antingen skördar framgång i en major eller når en topp 12-placering denna vecka. Återfinner han formen och rankas topp 50 i världen vid årsskiftet är det en annan väg in till nästa års tävling.

– Vi ska i alla fall tycka att det är kul och inte hänga med huvudet, även om inte spelet är med oss riktigt, säger han inför det som ser ut att bli en svårspelad vecka på den klassiska banan.

Inför tävlingen på Augusta National talas det om en snabb och hård bana. Dock är väderprognosen minst sagt blandad och det kan komma både regn och åska.

Stenson missade kvalgränsen i fjolårets coronaanpassade november-Masters och har som bäst varit femma på Augusta, när Patrick Reed vann 2018.

