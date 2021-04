Rory McIlroy fick en kämpig start av US Masters.

Efter sju spelade hål var han tre slag över par.

Men framförallt hade han träffat sin pappa som fanns i publiken med ett slag på 135 meter.

Rory McIlroy kämpar med formen och har inför US Masters anlitat Henrik Stensons svingtränare Pete Cowen.

Men samarbetet kunde ha börjat bättre.

Efter sju spelade hål var nordirländaren tre slag över par, och mest noterbart hade han träffat sin pappa med andraslaget på hål sju.

McIlroy hade missat utslaget vänster och försökte därifrån starta ut bollen till höger för att den sedan skulle skruva sig tillbaka mot green. Problemet var att bollen inte skruvade sig.

Rory skrek ”fore” men pappa Gerry verkade inte höra.

Som tur var träffade bollen inte illa och Gerry kunde fortsätta följa sin sons spel. Det blev bogey på hålet.

Direkt efter olyckan började det dock gå bättre för Rory som gjorde birdie på det åttonde hålet. En ny bogey på nian innebar dock att han gick tävlingens första nio hål på tre slag över par.

