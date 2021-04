MASTERS: Från Spieth till Hovland – favoriter att hålla koll på

Äntligen är det dags för US Masters.

Torsdag 14.00 slås invigningsslagen, svensk tid.

Och här är favoriterna jag håller ett extra öga på.

1 Justin Thomas, USA

Thomas kan med en seger återta platsen som världsetta. Då måste Dustin Johnson komma delad 21:a eller sämre. Oavsett vad så gillar jag verkligen sättet Thomas tar sig an sin golf på och hur det passar Augusta National. Han kan skruva bollen åt båda hållen, samt slå riktigt höga järnslag som landar mjukt på stenhårda greener.

De senaste åren har Thomas spelat träningsrundor på Augusta National tillsammans med Tiger Woods och Fred Couples, och det verkar onekligen som han lärt sig av de tidigare vinnarna. Spana in Thomas Masters-utveckling: 39, 22, 17, 12, 4.

Kommer dessutom in till tävlingen i god form och med en färsk seger i The Players.

2 Bryson DeChambeau, USA

Bombaren som tänker mer utanför boxen än någon annan kommer utan tvivel att attackera Augusta National på sitt eget sätt. Tror hajpen i höstas blev en aning för stor för DeChambeaus bästa. Nu har han fått jobba lite mer i lugn och ro, plockat fram en ny driver som ska gå ännu längre och det ska bli minst sagt intressant att se hur det går.

För Bryson kommer det att handla väldigt mycket om avvägande kring när han ska välja att gasa och ej, för kommer han för nära de hårda greenerna blir det oerhört svårt att få tillräckligt med spin för att få bollen att stanna vid hål.

3 Jordan Spieth, USA

Kom tvåa på Augusta innan sin 20:e födelsedag. Därefter minns vi alla segern 2015 och den hjärtkrossande kollapsen 2016. När han sedan vunnit British Open 2017 tog det roliga slut och han fick vänta 1 351 dagar på att nästa gång få lyfta en buckla. Passande nog gjorde han det i söndags och klättrade på nytt upp som en av favoriterna till den gröna kavajen.

4. Jon Rahm, Spanien

Nybliven pappa som i de samtliga tre Masters-tävlingarna han ställt upp i kommit bland de tre bästa. I sina nio senaste PGA Tour-tävlingar har han dessutom kommit bland de 15 bästa. Watch out!

5. Collin Morikawa, USA

Kanske den bästa järnspelaren vi har på touren just nu, och att komma nära flaggor är kanske den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas på Augusta Nationals såphala greener, för här finns det faktiskt platser där det är omöjligt att tvåputta ifrån.

6. Dustin Johnson, USA

Världsetta och regerande mästare som säkerligen toppar de flestas listor. Men inte sedan Tiger har någon lyckats försvara sin titel på Augusta National och dessutom har DJ:s form den senaste tiden varit aningen svajig. Det som jag kanske gillar mest med Dustins spel är det fokus han de senaste åren lagt på wedgespelet, vilket gjort att han kunnat dra nytta av sina långa utslag. Hörde också att han inför fjolårets tävling offrade några meter för en rakare driver vars tillförlitliga bollflykt (från vänster till höger) gör att han ger sig chansen från fairway så ofta han bara kan.

7. Rory McIlroy, Nordirland

Såg ut att vinna Masters 2012 men gjorde då trippel, bogey, dubbel på hål 10-12 och har sedan dess aldrig på allvar varit nära att vinna någon grön kavaj. Trots det är han den i årets startfält som har flest topp 10-placeringar de senaste tio åren. Grejen är att han alltid spurtat under tävlingens andra halva. Nyckeln för Rory kommer att vara att vara med från start. Har inför veckans tävling anlitat Henrik Stensons svingtränare Pete Cowen, blir spännande att se vad det leder till. Rorys problem är att hans miss är vänster, och på Augusta National finns i stort sett alla banans problem på vänstersidan.

8. Cameron Smith, Australien

Gick i fjol samtliga fyra rundor under 70 slag. Men det som talar allra mest för Cameron Smith är hans uppväxt. Smith växte upp med att spela golf i sandbältet i Australien och på stenhårda golfbanor. Greenerna kommer att spelas liknande denna vecka. Håll ett öga på denna outsider.

9. Lee Westwood, England

Engelsmannen har varit glödhet under vintern och hade segerläge på både Bay Hill och TPC Sawgrass, dock har han också ett rykte om att vara den evige tvåan… Westwood har varit både Europa- och världsetta, men har fortfarande ingen majorseger på sitt CV. Vilken saga det skulle vara om han fick dra det längsta strået på Augusta National, en bana där han kommit trea tre gånger, och på så vis bli tävlingens äldsta segrare.

10. Viktor Hovland, Norge

Vann pris som tävlingens bäste amatör både här och i US Open på Pebble Beach 2019. Sedan dess har Hovlands utveckling bara fortsatt i spikrak riktning mot toppen. Det har lett till två segrar på PGA-touren och för närvarande är han utan någon större konkurrens Skandinaviens bästa golfare.

