Den röda tråden löper ända från Lotta Neuman och Annika Sörenstam.

Det blev ingen svensk seger men vad vi under påskhelgen bjudits på är inget annat än en ny maktdemonstration från en ny gyllene generation svenska damgolfare.

Ingrid Lindblad kliver av 18:e green på Augusta National som trea.Foto: TT

Fram till i natt var Peter Hanson enda svensk att gå i ledarboll på Augusta National. Men i går kväll gjorde Ingrid Lindblad honom sällskap när hon kämpade om titeln i Augusta National Women’s Amateur.

Lindblad slutade trea och blev med det bästa svenska på delad tredjeplats.

Bara ett slag bakom hittade vi både Maja Stark och Beatrice Wallin, och på 18:e plats även Linn Grant.

I USA skrev stora medier om den nya svenskvågen.

Och vi fick ett litet bidrag även i det särspel japans Tsubasa Kajitani vann. Tvåan, Emilia Migliaccio är halvsvensk och hennes mamma har tidigare tävlat för det svenska landslaget.

Samtidigt som det går att reflektera över ultrakonservativa Augusta Nationals PR-trick – med att lägga förlägga de två första rundorna på grannbanan Champions Retreat och ändå porträttera tävlingen som sitt bidrag till damgolfen – kan man inte heller blunda för hur typiskt och talande detta är för den epok svensk golf är på väg in i.

En ny svensk tidsepok

Nästan exakt samtidigt som Maja Stark i torsdags knackade i en birdieputt och såg till att hela kvartetten var med bland de 30 glada som under lördagen gjorde upp under finalrundan på Augusta National så noterades Henrik Stenson för ännu en runda över par.

I genrepet inför US Masters (Valero Texas Open) stämplade British Open-vinnaren från 2016 in med två nya rundor över par och han har därmed fortfarande inte gått en runda under par på PGA-touren i år. Återigen missade vår tids störste kvalgränsen och händer inget drastiskt med formen så kan den kommande veckans tävling bli sista gången vi ser honom på Augusta Nationals välmanikyrerade fairways.

Inte heller lär det bli något OS-spel.

En epok håller på att få sitt slut. En annan tar vid.

De svenska tjejernas.

Trenden skönjde vi redan under senhösten när Stark, Grant och Lindblad kom bland de 30 främsta i US Open, något som aldrig tidigare hänt. Denna vecka blev det i stället för ny major att spela vad som bara på några få år vuxit fram till den kanske mest populära amatörtävlingen.

Det kan tyckas lite märkligt att de två tävlingarna krockar, årets första major och den största amatörtävlingen.

En uppenbar maktdemonstration

Men det går också att se som en svensk maktdemonstration.

Utöver att fyra svenskor rankas bland de tio bästa amatörerna i världen och i natt gjorde upp om segern på en av världens mest ikoniska golfbanor har vi ytterligare fem som kom till spel i årets första dammajor, ANA Inspiration.

Anna Nordqvist (delad fyra halvvägs in i tävlingen) tappade visserligen en aning i natt och ligger inför finalrundan precis som Linnea Ström delad 17:e, ett slag före Pernilla Lindberg.

Fyra av fem klarade kvalgränsen.

Så medan svensk herrgolf går på knäna, och 2020 blev vår första säsong sedan 1988 utan en Europatourseger, så har det kanske aldrig sett mer lovande ut på damsidan.

Anna Nordqvist ska en gång i tiden ha suttit hemma i Torshälla och sett Annika Sörenstam utmana herrarna i en barriärbrytande insats på PGA-touren. Annika i sin tur inspirerades av när Lotta Neuman som första svenska vann US Open.

Och flera av de amatörer som gjorde upp i natt har definitivt inspirerats av Anna Nordqvist.

Sverige har haft både en och två fingrar med i damgolfens utveckling, och vi har en röd tråd som är minst sagt läcker.

Så bänka dig framför TV:n i kväll och låt dig inspireras av den, men låt dig framförallt inspireras av finalrundan av årets första major.

Detta är tjejer som lirar bättre golf än både dig och mig, och väldigt många andra.

