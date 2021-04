Ingrid Lindblad i ledarboll på Augusta National

Det är få förunnat att ens ha spelat Augusta National, en av världens mest exklusiva och konservativa golfklubbar.

Sedan 1934 har de stått värd för US Masters, men det dröjde till 2012 innan klubben tog in sin första kvinnliga medlem i form av USA:s Secretary of State Condoleezza Rice .

Men när Augusta National Women’s Amateur avgörs på banan på lördagen så går Sveriges Ingrid Lindblad ut i ledarboll.

När lördagens spel summeras kommer Ingrid Lindblad oavsett om hon vinner eller ej ha varit en av bara fyra tjejer som gått i ledarboll på Augusta National.Foto: Christer Höglund.

2019 vann Jennifer Kupcho Augusta National Women’s Amateur i vad som var tävlingens första upplaga.

Två rundor spelades först på grannbanan Champions Retreat innan det var dags för en träningsrunda och finalvarv på klassiska Augusta National Golf Club.

Två år senare rankas hon bland de främsta proffsen i världen och tävlingen spelas för andra gången.

2020 ställdes den nämligen in på grund av Covid-19.

Det innebär att Sveriges Ingrid Lindblad är en av bara fyra tjejer som spelat i ledarboll på banan.

Lindblads makalösa comeback

Men det kunde ha sett helt annorlunda ut.

Lindblad gick ut tidigt den andra rundan på Champions Retreat, och dagen kunde egentligen inte ha börjat värre. Efter nio hål var hon tre slag över par och det såg ut som att hon skulle få kämpa för att överhuvudtaget få vara med under finaldagen på Augusta National.

Bara de 30 bästa av de 82 tjejer som kommit till start kvalificerade sig.

Men de sista nio lade Ringenästjejen in en extra växel.

Lindblad gjorde birdies hål 10, 12, 13, 16 och 18.

Rätt vad det var hade alla spelat färdigt för dagen och Lindblad delade ledningen med USA:s Rose Zhang. Därmed blir det alltså ledarbollen på Augusta National på lördag.

Bara en svensk har gjort det tidigare. Peter Hanson i US Masters 2012.

Samtliga fyra svenskor klarade kvalgränsen och får spela avgörandet på Augusta National.Foto: Christer Höglund.

Stark höll nerverna i styr

Lindblad får sällskap av ytterligare tre svenskor till avgörandet på Påskafton.

Linn Grant, som ledde efter den första rundan, delar åttondeplatsen (70-76), Beatrice Wallin är 14:e (75-73) och mest spännande blev torsdagen för Abbekås Maja Stark.

Hon lyckades göra birdie på det sista hålet för att ta sig in i ett särspel om den 30:e och sista Augusta-platsen. Väl där gjorde en ny birdie att hon blev den lyckliga av de fem som gjorde upp och alltså precis som övriga svenskor får spela vidare.

Nu väntar två dagar på vad som i alla fall är den bästa banan jag spelat…

