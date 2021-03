KRÖNIKA: Stenson kan missa OS – symboliken i formsvackan

Silver i Rio 2016 och vår bästa någonsin borde vara vårt självskrivna guldhopp när sommar-OS drar i gång i Tokyo.

Men inte alls.

I skrivande stund är det långt ifrån en självklarhet att Henrik Stenson ens dyker upp på Kasumigaseki Country Club.

Henrik Stensons formsvacka är symbolisk för situationen svensk herrgolf befinner sig i. Vår störste stjärna riskerar att missa OS.Foto: TT

Kriterierna för att kvala in är glasklara. Varje land får ta med två dam- och två herrgolfare till sommarens olympiska spel och de tävlingar om består av endast 60 spelare vardera.

De 15 främsta på världsrankingen kvalar in, så länge totalsiffran inte överstiger fyra representanter per kön och land.

Vem tar OS-platserna?

Efter dessa 15 spelare fyller man med max två per land på med spelare tills dess att respektive startfällt nått siffran 60. Undantaget från detta är värdnationen Japan som är garanterat två representanter, oavsett vart på världsrankingen spelarna befinner sig.

För herrar dras gränsen den 21 juni och för damer en vecka senare.

För närvarande innebär detta att Sverige kommer ha två representanter både på herr- och damsidan.

Den stora frågan är vem det blir.

Förra söndagen avgjordes årets så långt största tävling; The Players. För Henrik Stenson innebar besöket på ikoniska TPC Sawgrass inget annat än en katastrof. Hans 85 slag och 13 över par den första rundan var hans sämsta resultat någonsin på PGA-touren.

Alla kan göra sämre tävlingar, men tyvärr för Henrik Stensons del så var insatsen symbolisk för en trend som pågått över en längre tid. Resultatet innebar hans fjärde missade kvalgräns i följd och att han med stormsteg närmar sig fel sida hundradeplatsen på världsrankingen.

Saken blev inte bättre av ett nytt bottennapp i Honda Classic. Stenson gick trots birdies de två sista hålen hela åtta slag över par, samtidigt som ledaren Matt Jones gick nio under.

En runda senare hade sviten om missade kvalgränsen byggts på till fem.

Som om inte resultaten vore nog har Stenson till råga på allt fått se sig passerad av Alex Norén på världsrankingen och är inte längre främste svensk på listan. Stenson som inledde året som 65:a var efter debaclet i The Players 97:a och tre hack bakom Norén.

Nu jagas han också av Henrik Norlander, som visserligen också han missade kvalgränsen i The Players men som under den tidiga våren radat upp fina placeringar.

Norlander rankades efter The Players 101:a.

Stensons formsvacka symbolisk för krisen

Det talas om att svensk herrgolf är i kris, och det stämmer. 2020 var första säsongen sedan 1988 som Sverige inte vann en enda seger på herrarnas Europatour, och att vi ska ha någon representant i det europeiska lag som matchas mot USA i Ryder Cup på Whistling Straits känns minst sagt avlägset.

Så visst går det att måla med de stora penseldragen och säga att en svensk storhetstid, i alla fall för denna gång, kan ha nått sitt slut.

Tyvärr så känns det just nu också som att vår största stjärna de senaste decennierna och hans, förhoppningsvis tillfälliga, sorti från världstoppen symboliserar utvecklingen.

Det finns en tröst i att Ludvig Åberg rankas som världens bästa amatörgolfare och är en av flera svenskar som spås en ljus framtid.

Tyvärr dröjer det innan han spelar OS-golf.

