Tre månader av lärdom – nu spelar Thomas för seger igen

Homofobiska kommentarer, en förlorad farfar och sviktande resultat.

2021 har så långt varit ett jobbigt år för Justin Thomas.

Men tre månader in på året spelar han åter för seger.

Foto: TT

Justin Thomas jagar täten i The Players.

Inför finalrundan är han tre slag bakom ledande Lee Westwood och två bakom tvåan Bryson DeChambeau. Han har försatt sig i denna fina position tack vare en magisk lördagsrunda om åtta slag under par.

Men det är bara en liten del när man ser till vart Justin Thomas står just nu och vad han har i sin ”ryggsäck”.

Han är en av spelets stora stjärnor, han är en av de som engagerar flest fans och 27-åringen kommer säkerligen väljas in i golfens Hall of Fame även om han inte skulle vinna en enda tävling till. Det är 18 år dit, man kan väljas in först som 45-åring.

Tappade sponsorn efter kommentaren

Men livet kunde trots det ha varit lättare. I januari svarade Thomas för en riktig blunder. Uppmickad under en tävling på Hawaii röt han ”faggot” efter att ha missat en putt, och det var nog för att sponsorn Ralph Lauren skulle säga upp deras avtal och hela golfvärlden skulle komma att ifrågasätta Thomas värderingar.

Sedan dess har han haft det svårt både på och vid sidan av golfbanan. Ytterligare en tragedi slog mot världsstjärnan i februari då hans farfar gick bort, 89 år gammal. Och inte långt senare körde barndomshjälten, vännen och mentorn Tiger Woods av vägen i en mycket omskriven olycka.

Sedan de homofobiska orden på Hawaii har Thomas missat kvalgränsen i Abu Dhabi, slutat 13:e i Phoenix, missat kvalgränsen i Los Angeles och kommit 15:e på WGC-täclingen i Florida.

Vi pratar inte om några katastrofala resultat, men inte heller vad vi vant oss vid att se från världstrean.

– Jag mår okej, men har definitivt känt mig bättre, sa Thomas och refererade inför veckans stortävling till den senaste tidens händelser.

Tre månader av lärdomar

Det har varit mycket tråkigheter den senaste tiden och därför var det säkerligen skönt för Thomas att leverera golf av absoluta världsklass under ”moving day” på TPC Sawgrass. Åtta under par är tävlingens bästa runda så långt och även om uppgörelsen initialt kan se ut som en duell mellan Lee Westwood och Bryson DeChambeau – samma spelare som gjorde upp på Bay Hill en vecka tidigare – så går det inte att räkna bort Justin Thomas.

– Golf är kul när man spelar bra och bollen studsar din väg. Men tyvärr gör den inte alltid det, säger Thomas.

Spelet golf är både skört och påminner om livet i stort.

Det går inte att vrida tillbaka klockan. Men en sak är säker; när Justin Thomas peggar upp och inleder söndagens finalrunda gör han det med erfarenheter och lärdomar han inte hade för tre månader sedan. Sannolikt gör han det också som en bättre människa och spelare.