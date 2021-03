Lee Westwood jagar revansch – dubbelt engelskt i topp

I fjol vann han Europatourens Race to Dubai – men Lee Westwood står fortsatt utan majortitlar och i USA har han aldrig fått sitt riktiga erkännande.

Istället lyfter amerikanska experter fram att det gått elva år sedan senaste PGA Tour-titeln och att han gång på gång stoppats av ett svagt närspel.

På TPC Sawgrass hoppas 47-åringen ta karriärens största skalp, tysta kritikerna och ta revansch på Bryson DeChambeau som snuvade honom på titeln förra veckan.

Åsikterna om Lee Westwood går i sär. I Europa hålls han fram som en av kontinentens största och en Ryder Cup-hjälte.

Men i USA blundar man för Europatourtitlarna, räknar bara segrarna från PGA Tour och lyfter gång på gång istället fram att närspelet kostat honom både en och två titlar.

Men på TPC Sawgrass ges engelsmannen – som fyller 48 år nästa månad – en chans att skriva om även amerikanernas berättelse.

– Jag bryr mig mindre om resultatet eller vilken plats jag hamnar på, men jag bryr mig fortfarande lika mycket om hur jag spelar, vilket får mig att vilja träna lika hårt som jag alltid gjort. Jag har också arbetat med en psykolog de senaste åren och vi fokuserar nästan enbart på min egen prestation och att jag ska ha kul när jag spelar, förklarade Westwood efter att på fredagen för sjätte gången i karriären ha noterats för en bogeyfri runda i The Players Championship.

– För att lyckas i en tävling mot de bästa spelarna i världen så har du inte råd att ha någon svaghet i ditt spel. Jag kan inte säga att jag det ena eller det andra bättre. Jag är inte rädd för några slag där ute.

”Min bästa golf någonsin”

Ingen annan spelare har gått fler bogeyfria rundor på TPC Sawgrass erkänt svåra banan och under fredagen innebar det 66 slag, och en ensam ledning ett slag före landsmannen Matt Fitzpatrick.

Halvvägs in i tävlingen är Westwood i pole position.

Men precis som på Bay Hill, förra veckan, är Bryson DeChambeau en av de som jagar. På totalt -6 är han tre bakom Westwood.

– Man kan inte kontrollera om man vinner en golftävling eller inte. Bryson spelade riktigt bra på slutet och jag är inte ett dugg besviken, jag har gått vidare med en positiv känsla och känner att jag spelar kanske min bästa golf någonsin just nu.

Lee Westwoods första Europatourseger kom 1996 i Volvo Scandianvian Masters på Forsgården.

