125 meter. För de flesta av proffsen som ställer upp i stortävlingen The Players innebär det en ganska mjuk pitchingwedge och ett slag som de nästan aldrig missar green med.

Snarare handlar om hur kort birdieputten ska bli.

Men så kommer de till det 17:e hålet…

Detta är berättelsen om det hålet – Pete och Alice Dyes mästerverk – och alla spelare vars drömmar sjunkit ner i golfvärldens mest kända vattenhinder.

Pete Dye och hans ikoniska 17:e. Till höger testar världsettan Dustin Johnson lyckan.Foto: TT och Reuters

Bara under torsdagens runda dränktes 35 bollar i vattnet och värst var upplevelsen för Byeong Hun An som slog fyra i vattnet och behövde hela elva slag för att ta sig i hål.

Det var dock ingenting om man jämför med de 50 plumsen publiken fick beskåda under öppningsrundan 2007. Att det årligen fiskas upp ungefär 65 000 bollar ur dammen som omger TPC Sawgrass 17:e green är ett faktum som vi väljer att blunda för just nu – de flesta som spelar där är ju trots allt hobbygolfare – och nu koncentrerar vi oss i stället på varför detta lilla 125-metersslag sätter skräck i världens bästa golfare.

Vad inte många känner till är att dessa 125-skräckinjagande meter faktiskt kom till av ett misstag och en lösning föreslagen av arkitekten Pete Dyes hustru.

”Tyckte först det var ett galet förslag”

Vi minns Pete Dye som en av de mest framstående banarkitekterna i modern tid. För två år sedan lämnade han oss. I en intervju i podcasten The Erik Anders Lang Show kan man höra hur Dye ett kort före sin bortgång förklarar bakgrunden till hålet.

– Banan ligger på sumpmark och där fanns inte så mycket sand, så jag var tvungen att leta efter sand vi kunde använda för konstruktionen. Och där det 17:e hålet ligger i dag, där fanns det sand. Så vi grävde, och grävde och grävde. Problemet blev ju att jag i stället för att bygga ett golfhål helt plötsligt hade en jättestor, nästan 20 meter djup, grop i marken.

Petes hustru Alice, en framgångsrik amatörgolfare, skulle komma med en genial lösning.

Alice frågade Pete vad han skulle göra åt jättegropen och fick svaret att den skulle fyllas igen. Alice rynkade på näsan och svarade med ett motförslag som skulle komma att förändra en hel golfvärld.

– Hon sa åt mig att bygga en ö-green och göra det till ett riktigt kort par 3-hål. Hon tyckte att jag skulle samla ihop dålig jord och sedan bygga en green ovanpå det. Jag tyckte först det var ett galet förslag, men desto mer jag funderade på det desto bättre kände jag kring idén.

Ön som utgör green mäter hela 450 kvadratmeter.

– Det häftigaste med hålet är ju att en helt vanlig instruktör kan gå ut där och slå 100 bollar. Han skulle träffa green med samtliga. Men när de har tävlingen så slår de bästa i världen i vattnet. De första gångerna jag såg det kunde jag inte förstå det, säger Pete i podcasten och tillägger:

– Jag trodde alla skulle träffa green. Men när de ställer sig på den utslagsplatsen, med all publik, svingar de på ett sätt som du inte tror är sant.

Videoklipp från Youtube

Skördat många offer – här är några

Framförallt är det proffsens fadäser vi minns.

2013 låg Sergio Garcia – som då var i en öppen dispyt med Tiger Woods – i delad ledning med just Woods. Två slag senare hade Garcia slagit lika många bollar i vattnet och det var game over.

2005 var Bob Tway tia när två hål återstod. Han behövde tolv slag för att ta sig i hål och slutade 72:a.

– Du spelar bra och så plötsligt, på ett hål tappar du allt och kan lika gärna gå hem, sade Tway efter debaclet.

Det gäller att ha lite flyt…Foto: TT

Fred Funk vann det året.

– Två spelare i bollen framför slog i vattnet och sedan slog mina spelpartners Adam Scott och Vaughn Taylor också i vattnet. Jag tänkte bara ”shit vad ska jag göra”, förklarar han för National Club Golfer.

– Hela banan är väldigt skräckinjagande, det måste ha varit Pete Dyes idé från början.

Tv-tittare världen över älskar det, och spelarna med.

– Jag tycker inte att ett sådant hål ska avgöra en så stor tävling, har den förre världsettan Tiger Woods en gång i tiden sagt.

Nå ja, vi andra gillar det i alla fall.

Johnny Miller vann British Open 1976 och var fram till för några månader sedan omtyckt kommentator i amerikansk tv. Hans ord får summera magin.

– Jag gillar när andra spelar hålet, jag gillade det inte lika mycket när jag själv gjorde det.

