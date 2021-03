Ändrar reglerna för att stoppa stjärnan – mobbar touren Bryson?

Under Arnold Palmer Invitational slog Bryson DeChambeau några av de längsta slagen som uppmätts på PGA-touren.

Inför veckans stortävling på ikoniska TPC Sawgrass ändrar nu touren reglerna för att stoppa stjärnan.

Bryson skriker ut glädjen efter förra veckans seger.Foto: TT

Under både lördagen och söndagen siktade Bryson DeChambeau sitt utslag mot green på det sjätte hålet, ett par fem som spelas runt en sjö.

Slagen uppmättes till runt 340 meter och var de längsta på hålet sedan 2003.

Den alternativa vägen

Inför stortävlingen The Players Championship ska han ha flirtat med tanken om en ”alternativ väg” på TPC Sawgrass erkänt svåra avslutningshål; en väg som innebär att han struntar i hålets svårprickade fairway och istället går vänster om det vattenhinder som år efter år sugit åt sig bollar.

Idén innebär istället att gå via det nionde hålets fairway och på så vis skapas sig en bredare landningsyta och en bättre vinkel samt ett kortare in mot green.

– Jag kommer förmodligen att ge det ett försök, men sannolikt blir det inte så om det står läktare där. Det skulle ta vattnet ur spel och ge mig ett lättare andraslag.

Men nu sätter alltså touren stopp för stjärnan. I vanliga fall brukar det stå sponsortält och läktare i vägen för DeChambeaus linje. På grund av COVID-19 är så inte fallet i år. Men för att hindra DeChambeaus spellinje har arrangören istället satt upp en ny out-of-bounds-gräns mellan hålen.