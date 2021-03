Henrik Stenson kom till spel i The Players Championship efter tre missade kvalgränser i följd.

Efter en mardrömsstart i ”den femte majorn” talar allt för nummer fyra.

Torsdagens runda var svenskens sämsta på PGA-touren.

Vatten och bunker, två hinder Henri Stenson bekantade sig med under torsdagens spel.Foto: TT

Med en ny typ av See Every Shot-sändning kunde TV-tittarna för första gången se vartenda slag de svenska golfstjärnorna slog på PGA-touren.

Men där tog det roliga slut.

Efter en rundas spel av stortävlingen The Players är samtliga svenskar över par – och värst gick det för Henrik Stenson.

Stenson som länge letat efter formen inledde rundan med att slå ut i skogen, han räddade paret på hål ett, men sedan skulle det egentligen bara bli värre.

Revbensskadan ställer till det

De första nio hålen gick han åtta slag över par, när den första rundan summerades var han hela 13 över – karriärens sämsta resultat på PGA-touren.

Hans tidigare bottennotering på 83 slag har han fått skriva på scorekortet två gånger, bland annat i The Masters 2011.

Spelet som en gång både gjorde honom till British Open-mästare, världstvåa och som 2009 ledde till seger just på TPC Sawgrass verkar för närvarande vara spårlöst försvunnet.

Att Stenson för någon vecka sedan vurpade i skidbacken och nu dras med smärtor kring revbenen har så klart inte gjort formsökandet lättare.

Det ska dock tilläggas att det var svårspelat under torsdagen. Världsstjärnor som Rory McIlroy (+7), Rickie Fowler (+5) och Tony Finau (+6) gick också över par.

LÄS MER: Stenson och McIlroy jagar mojo på TPC Sawgrass

LÄS MER: Golfbloggen spelar klassiska TPC Sawgrass

Lagergren topp 10 i Qatar

Inte heller Alex Norén eller Henrik Norlander lyckades något vidare, roligare var det då på Europatouren där Joakim Lagergren gick den första rundan på 66 slag, och delar sjätteplatsen i Qatar Masters. Upp till ledande skotten David Law har Lagergren två slag.

Sverige hade i fjol sitt första segerlösa år på Europatouren sedan 1988 och hittills i år har ingen svensk varit topp 10.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger