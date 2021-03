Bryson DeChambeau vann på Bay Hill – efter Tiger Woods sms

Han är en av spelets mest omtvistade stjärnor, men på Bay Hill drog Bryson DeChambeau det längsta strået och vann ett slag före Lee Westwood.

Efteråt berättade ”vetenskapsmannen” om ett peppande sms från Tiger Woods.

– Det var en överraskning och verkligen inget jag förväntat mig.

Tiger Woods, Arnold Palmer och Bryson DeChambeau.Foto: TT

Förutsättningarna påminde om en major. Ruffarna var så djupa att du kunde gå vilse och greenerna påminde mer om marmorgolv än gräsmattor.

Samtidigt såg vi en Bryson DeChambeau som tre gånger av fyra försökte nå sexans green – ett par fem hål runt en sjö – redan med utslaget.

På banan som golfikonen Arnold Palmer gjorde till sin, som är byggd för att risker och chanstagande ska premieras, såg vi tecken på att Bryson DeChambeau mycket väl kan vara den som förändrat spelet golf mest sedan Tiger Woods.

Woods har vunnit på Bay Hill hela åtta gånger, ofta med dramatiska puttar på det sista hålet. Intressant nog skickade den för närvarande skadade Woods inför finalrundan ett sms till DeChambeau.

– Det var en överraskning och verkligen inget jag förväntat mig. Otroligt omtänksamt att tänka på mig med tanke på hur han har haft det senaste tiden, sa en rörd DeChambeau efter söndagens segern.

Ett scenario som påminner om Woods

När Woods slog igenom 1997 förändrade han spelet i grunden. Han var en av de första som tog fysträningen på allvar och utnyttjade den både för ökad träningsmängd, men framförallt för att slå längre än sina konkurrenter.

Likheterna med Bryson DeChambeau är slående. DeChambeau är känd för sitt intresse i fysik. Han har under hela sin karriär stuckit ut på många olika sätt. Han spelade med järnklubbor som alla var lika långa och i samband med sitt genombrott på touren skrev han kontrakt med Cobra och tillsammans lanserade de klubbor av den här typen.

Men det var bara början.

De senaste säsongerna har han tagit med sig intresset till gymmet, i en ambition att likt Tiger slå längre än konkurrenterna. För Bryson DeChambeau har det lett till en kraftig viktuppgång och en kroppslig förvandling. Något man aldrig tidigare sett inom den professionella golfen.

Dock har kritikerna mot ”bombarstrategin” varit många.

Men på Bay Hill skulle den ge utdelning.

På det sjätte hålet gjorde det att han kunde ta en helt annan linje från tee och slå rakt över det stora vattenhindret. Efter utslaget låg han 150 meter närmre flagg än Lee Westwood.

Tillägnade Woods och Palmer segern

Men det skulle dock vara dramatiskt ända in i mål. På det 72:a och sista hålet rullade Westwood i en tvåmetersputt för par och tvingade därmed DeChambeau att sänka sin parputt från något kortare avstånd.

– Den här segerkavajen är naturligtvis en stor ära att få och jag tillägnar den till Mr Palmer men en del av äran går också till Tiger, sa en rörd Bryson DeChambeau efter segern.

Snittscoren denna söndag hade varit hela 4,6 slag högre än under lördagen. DeChambeau lyckades gå ett under par och var för dagen två bättre än Westwood.

– Mr Palmer har betytt allt för mig, genom både amatör- och juniorkarriär. Att få vinna den här tävlingen efter att ha varit nära fler gånger känns helt fantastiskt.

– Det var US Open-förutsättningar där ute. Jag hade marginalerna på min sida, Lee spelade fantastiskt och kunde lika bra ha vunnit.

Lee Westwood har de senaste åren skördat stor framgång på Europatouren men har inte vunnit i USA sedan i juni, 2010.

Mörk svensktävling

För svensk del var Arnold Palmer Invitational en mörk historia. Henrik Stenson missade inräknat spel på Europatouren sin tredje kvalgräns i följd och Alex Norén noterades under söndagen för 79 slag, vilket gjorde att han slutade 49:a men trots allt blev bäste svensk.

Henrik Norlander hade 78 slag sista ronden och slutade på 71:a plats.

