Morikawas känslosamma tack till Tiger

Både på PGA- och LPGA-touren bar flera spelare i söndags röda tröjor för att hylla Tiger Woods, som för närvarande repar sig för närvarande efter en otäck trafikolycka.

Efter sin seger i WGC-tävlingen i Florida höll segraren Collin Morikawa ett emotionellt tal.

– Tiger betyder allt för mig.

Att påstå att golfvärlden den senaste veckan varit i chock är ingen överdrift.

Få har haft så stor inverkan på spelet som Tiger Woods, och nu är golfikonen nere för räkning och med flera benbrott på höger skenben befaras det att 45-åringens karriär kan vara över.

På både PGA- och LPGA-touren valde ett flertal spelare att bära färgkombinationen rött och svart den avslutande rundan – en kombination Tiger Woods alltid bär på söndagar.

Dessutom märkte många av dem sin utrustning med namnet ”Tiger” eller ikonens initialer ”TW”.

För många av spelarna ute på touren har Tiger Woods varit en stor inspirationskälla och förebild. Det blev extra tydligt när vinnaren Collin Morikawa i sitt tacktal efteråt kämpade med att hålla tillbaka tårarna.

– Tiger betyder allt för mig. Ja, han kraschade. Som tur är mår han okej, och jag hoppas han repar sig snabbt och blir bra.

– Jag tycker inte vi tackar honom tillräckligt. Så jag vill säga tack till Tiger. Ibland blir förlorar människor för tidigt. Jag tänker på Kobe Bryant och jag förlorade även min farfar för en månad sedan, så jag vill rikta ett tack till dem alla.

Morikawa bar ingen röd tröja eftersom försändelsen från hans sponsor fastnade i Memphis på grund av dåligt väder.

– Min agent sa till mig att om nu tröjan inte är där så gå ut och spela som Tiger skulle ha gjort i ledning. Jag tycker att jag gjord det.

It is hard to explain how touching today was when I turned on the tv and saw all the red shirts. To every golfer and every fan, you are truly helping me get through this tough time.

— Tiger Woods (@TigerWoods) March 1, 2021