Annika Sörenstam inför comebacken: ”Nervös”

Hon är den mest framgångsrika och har fört damgolfen framåt mer än någon annan.

På torsdag peggar Annika Sörenstam upp på LPGA-touren för första gången på 13 år.

– Jag är överväldigad av det positiva mottagandet mitt beslut mötts av, säger hon till LPGA-tourens hemsida.

Annika Sörenstam med US Open-bucklan 1995, och sedan (till höger) några år senare.Foto: AP

Hon har vunnit mer än någon annan i modern tid, spelat på herrtouren och som första kvinna gått under 60 slag. Med andra ord finns det ingen som kan jämföra sig med Annika Sörenstam.

1994 utsågs hon till årets rookie på LPGA-touren och redan den efterföljande säsongen, en säsong då hon också utsågs till årets bästa spelare vann hon sin första titel; US Open.

Men det var 25 år sedan. Hon har visserligen ytterligare 92 professionella titlar under bältet, men det har också gått 13 år sedan hon senast ställdes mot de bästa i världen.

Det finns både en och två generationer golffans som vuxit upp utan att ha sett tidernas bästa damgolfare tävla på live.

Barnen vill se mamma tävla

Det må vara på TV, men nu får de chansen när Gainbridge Championship spelas den med start på torsdag. Tävlingen äger mer eller mindre rum i Sörenstams trädgård på Lake Nona i Orlando.

– Mina barn Ava och Will är exalterade och är en stor del i mitt beslut att spela. Medlemmarna på Lake Nona har varit väldigt fina mot mig också, och frågat nästan varje dag om jag vill spela med dem. Jag är glad att få vara med och för att det finns en kategori så att medlemmar i Hall of Fame får ställa upp.

När hon de senaste månaderna deltagit i tävlingsspel, senast Diamond Resorts Tournament of Champions, så har hon gjort det i kändiskategorier som inte räknats in gentemot LPGA-spelarna.

– Jag förvånades över hur nervös jag var. Innan tävlingen så hade jag svingat väldigt bra, men när det var dags att tävla så kom rosten fram, säger Annika och berättar att hon ser veckans tävling som en förberedelse inför större åtaganden.

– Då insåg jag att om jag ville utmana och göra bra ifrån mig i US Senior Women’s Open så behöver jag tävla mer.

Bara en tävling på LPGA-touren

När Annika Sörenstam 2008 drog sig tillbaka från tävlingsgolfen var hon 38 år gammal och ville lägga tid och energi på familj och företag. Samtidigt drog hon igång ANNIKA Foundation för att introducera fler tjejer till spelet golf.

Alla de olika intressena innebär att hon inför comebacken inte kunnat lägga lika många timmar på drivingrange och i gym som hon gjorde när hon dominerade elitgolfen.

– Allt är relativt till vart man är i livet. Våra liv kretsar kring våra barns och deras schema. Jag försöker träna golf och fys när de är på skolan och jag inte måste göra något annat hemma i huset. När det kommer till golf har jag vant mig vid att spela nio hål på skoj, och för att tävla behöver jag bekanta mig med tävlingsspel och 18 hål, säger hon och tillägger:

– Jag har inga ambitioner om att spela fler tävlingar än så här på LPGA-touren

Det handlar alltså om US Senior Women’s Open på Brooklawn CC i Connecticut den 29 juli till den 1 augusti.

