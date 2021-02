KRÖNIKA: ”Vi borde ha lärt oss att Annika aldrig gör något halvhjärtat”

Annika Sörenstam gör comeback på LPGA-touren.

Flera gånger om har hon i våra telefonsamtal öppnat för att tävla igen.

Men inte ens jag trodde att hon skulle göra det mot de bästa i världen.

Hon har pratat om att spela Scandinavian Mixed på Vallda.

Och under Women´s US Open pratade hon också om att spela seniorvarianten av samma tävling.

Men kanske borde vi ha både ha förstått och lärt oss att Annika Sörenstam aldrig kommer att göra något halvhjärtat, det skulle bli mer än så.

Hon går all in.

– Det känns spännande att tillkännage att jag ska spela Gainbridge LGPA om två veckor på vår hemmabana Lake Nona Golf Club. Det kommer att bli min första LPGA-tävling sedan jag slutade för att bilda familj 2008, säger Sörenstam till LPGA:s hemsida och meddelar alltså att hon kommer att pegga upp i tävlingen där Madelene Sagström hoppas försvara sin titel den 25 februari.

Det är lite som när hon hyr in en privat coach för att lära sig spela beachvolleyboll eller när hon pryar i köket på Lake Nonas klubbhus för att bli bättre på att laga mat.

Nu har hon hittat en ny utmaning. Och på nytt går hon all in.

Inga krav – men hon kan vinna

För Annika är lite av en mjukstart på en bana där hon spelar till vardags, och samtidigt som det säkert kan vara mentalt skönt (inte minst efter den senaste tidens ståhej) att vara i hemmakrokarna så har jag sett Annika spela golf även efter det att hon senast avslutade karriären; hon kan vinna.

Från det jag sett är hon fortfarande klart bättre än många av de ute på touren.

Samtidigt så är det ingen utomstående som har särskilt höga krav, det var ju trots allt länge sedan sist…

Är det någon som har krav så är det Annika själv – hon kommer inte att acceptera någon tafatt prestation – men med det sagt så ska nog tävlingen på Lake Nona främst ses som ett genrep inför US Senior Women´s Open.

Samma blyga Annika

Sin vana trogen lät Annika försiktigt smyga ut nyheten om comeback genom sin stiftelses (Annika Foundation) Instagram-konto.

På ett sätt påminde det om när hon anlände via Colonial Country Clubs bakdörr för att som första kvinna sedan Andra Världskriget spela på herrarnas PGA Tour (mer om det i podcasten nedan)

Samma Annika som en gång i tiden gav bort segrar för att slippa hålla tacktal.

Kort efter Instagraminlägget kom en kommuniké från LPGA Tour som så klart sedan smällde på stort i samtliga av sina kanaler.

Tidernas bästa var tillbaka.

Tajmingen kunde knappt vara märkligare. Det har bara gått några veckor sedan golf och politik blandades i sådan utsträckning att det startades stöttningskampanjer för att lyfta Annika igenom den hårda kritik hon utsattes för både i traditionell och sociala medier.

PR-knep säger säkert många nu, ett sätt att ta uppmärksamhet från ett tveksamt beslut gällande en omdiskuterad Frihetsmedalj.

Men nej, det tror jag inte. Att göra comeback har varit en del av planen och detta under en längre tid.

Men än viktigare är att ingen, vare sig på eller vid sidan av golfbanan, har bidragit så mycket till damgolfens utveckling som Annika Sörenstam. Hon har stått värd för tjejtävlingar världen över och arrangerat läger för att locka fler unga tjejer till ett spel som traditionellt sett haft ett klientel på helt andra sidan spektrat.

Nu får hon inspirera ännu en gång, och nu får hon visa upp sig för generationer som aldrig tidigare sett henne spela golf.

Oavsett hur det går ska det bli väldigt intressant att följa hur nästa kapitel utformas i berättelsen om tjejen från Bro.

Något säger mig att det inte är det sista.

