Reed i blåsväder igen – fuskade på Torrey Pines?

Flera gånge om har Patrick Reed anklagats för fusk – i Farmer´s Insurance Open på Torrey Pines är det dags igen.

Efter ett slag, där man på tv-bilderna tydligt kan se bollen studsa, hävdade Reed att den pluggats och droppade sedan utan pliktslag.

– Jag förstår inte riktigt hur det går till, säger expertkommentatorn och tidigare världsettan Nick Faldo.

Han delar ledningen när en runda återstår på klassiska Torrey Pines i San Diego.

Men som så många gånger förr är det något annat som leder till rubriker för Patrick Reed.

Under karriärens gång har han flera gånger om visat att han står för en något annorlunda tolkning av regelboken än de flesta andra.

I Tiger Woods tävling på Bahamas förbättrade han sitt läge i en bunker, och enligt CBS-kommentatorn Peter Kostis är detta något som upprepats flera gånger.

Och i Farmer´s Insurance Open var det alltså dags igen. Enligt reglerna får lyfta och droppa din boll om den pluggat sig, det vill säga när den (oftast på grund av blött underlag) fastnat i sitt nedslagsmärke.

Detta gäller så länge du inte befinner dig i en bunker.

Denna regel drog Reed nytta av på Torrey Pines tionde hål. Det stora problemet var bara att man på tv-kamerorna tydligt kan se hur Reeds boll studsat.

– När bollen kommer i hundra kilometer i timmen och studsar så landar den nästa gång med en hastighet om ungefär 20 kilometer i timmen, då har jag svårt att se att den ska plugga sig, sa Nick Faldo i amerikansk tv.

Faldo lyfte också fram att det kan vara så att Reed från plats inte såg studsarna.

Så här säger Reed själv efter rundan:

– Vi gjorde precis som vi skulle. Efteråt så sa domarna till oss att vi agerat helt perfekt.

– På bilderna efteråt kan man se att bollen studsade, men det var ingen av oss som såg det. Hade jag vetat att bollen studsade så hade jag aldrig frågat om att få ta en fri dropp.

Oavsett medvetet fusk eller ej så spär incidenten på Reeds rykte om att tänja på reglerna.

Man kan också ifrågasätta varför han inte väntade in domare innan han lyfte upp sin boll, vilket också Fanny Sunesson lyfte fram i den svenska sändningen.

– Han skulle ha väntat med att lyfta upp bollen till domaren kom dit. Reed borde sättas i regelkurs sa hon.

Noterbart är att man i tv-klippen kan höra Reed först säga till funktionärer att bollen pluggat, men att han sedan i samtal med domaren berättar att det var funktionärerna i fråga som berättat för honom att bollen ”inte studsat”.

PGA-touren har efteråt gåt ut och meddelat att man anser Reed följde protokoll, ett uttalande som triggat ytterligare diskussion.

Gör man det för att man inte vill hänga ut en av ”sina spelare”?

Se händelsen nedan och gör din egen bedömning.

The full exchange as Patrick Reed takes embedded ball relief on No. 10. pic.twitter.com/gSPH6PrAoW

Patrick Reed gives a full walk-through of his situation on No. 10. pic.twitter.com/2crxsKFLzC

— Golf Channel (@GolfChannel) January 30, 2021