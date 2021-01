Norén jagar revansch på Torrey Pines – delar ledningen efter dag 1

Alex Norén är ute efter revansch.

2018 fick han stryk i särspel, men i årets Farmers Insurance Open på Torrey Pines är det åter blågult i topp.

– Jag fick en bra start och fortsatte på samma sätt resten av ronden och fortsatte attackera pinnarna, säger den revanschsugen svensken.

Alex tackar Anirban Lahiri för en trevlig runda i San Diego.Foto: USA Today

Revansch? Ja, Norén spelade fint på Torrey Pines redan 2018 där han tog sig till ett särspel där han ställdes mot Jason Day och Ryan Palmer. Det hela skulle avgöras under måndagen och Jason Day skulle så småningom gå segrande ur bataljen.

Norén kämpade då för sin första seger på PGA Tour, en seger han än i dag väntar på.

Tog vara på möjligheten

Men nu tävlar man åter på Torrey Pines norra och södra bana och återigen spelar Norén bra.

På torsdagen spelade han på den nyrenoverade och nu i alla fall nästa lika svåra North Course, men det var en dag då ingen bana i världen kunde stoppa honom.

Tack vare en runda innehållandes en bogey, sju birdies och en eagle delar svensken ledningen med Patrick Reed, som också han spelade den norra banan.

Oväder väntar: ”Viktigt med bollträff”

För Norén väntar nu en fredag på den extremt svåra South Course som ska stå värd för US Open i sommar. Dessutom ska ett oväder dra in från Stilla Havet.

– Nu får jag hoppas på uppehåll under natten. Jag har spelat South Course två ronder den här veckan och jag vet hur lång den banan spelas, speciellt eftersom de förlängt den med några nya utslagsplatser. Det är ett test, du vill definitivt ha bra bollträff där ute, speciellt om det blåser. Det är därför viktigt att göra birdies på norra banan, säger Norén efter ronden.

Torsdagens åtta slag under par är tangerat karriärsbästa för Norén på PGA Tour. De två tidigare gångerna han gått på samma resultat har varit i The Northern Trust 2020 och BMW Championship 2018.

Videoklipp från Youtube

