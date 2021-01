McIlroy hoppas bryta förbannelsen: Elfte gången gillt?

Tio gånger har Rory McIlroy tävlat i Abu Dhabi.

Aldrig har han vunnit. Siffran står också på noll när det kommer till segrar i Europatourens Rolex Series-tävlingar.

Nu hoppas stjärnan bryta förbannelserna.

– Jag kan inte gå in och tänka att det är min tur att vinna men jag vill gärna göra det till min tur att vinna igen, säger han.

Foto: Sipa

I Europatourens flaggskeppstävlingar Rolex Series står den smått astronomiska prissumman 8 miljoner dollar på spel.

Hela 1,33 av dem (ungefär 11 miljoner svenska kronor) går till vinnaren.

När 18 hål återstår leder den nordirländske storstjärnan Rory McIlroy racet till den feta segerchecken.

Men historiken talar emot honom. Trots fyra majortitlar har McIlroy aldrig vunnit en Rolex Series-tävling. Och bättre är inte siffrorna om vi tittar på hans resultat just i Abu Dhabi.

På elva tävlingar där har han hela sju topp 3-placeringar utan att lyckas nå hela vägen.

LÄS MER: Från en missad putt till världens bästa golfboll – berättelsen om Titleist Pro V1

McIlroy: ”Jag hade flyt där”

Inför söndagens avgörande runda leder McIlroy på 13 slag under par, ett före jagande Tyrrell Hatton och ytterligare ett före Tommy Fleetwood.

Lördagens mest spektakulära händelse bidrog starkt till att McIlroy är i förarsätet.

Från 70 meter gick hans boll nämligen rakt i hål.

– Jag hade flyt där att bollen träffade flaggan och gick i, den hade garanterat rullat över green och gett mig en tuff up and down för att rädda par. Men ibland behöver man något sådant för att få energi och stanna kvar i toppen, säger han.

Se slaget nedan.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger