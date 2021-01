HBO-dokumentären: Militärträningen kan ha stoppat Tiger från rekordet

Han var som besatt av militärövningarna med Navy Seals.

Men den brutala träningen kan ha stoppat Tiger Woods från att bli tidernas bästa.

– Han ville kunna säga till sin pappa “du är tuff, men jag är tuffare”, berättar tidigare caddien Steve Williams i den andra och sista delen av den nya HBO-dokumentären ”Tiger”.

Det hade inte gått mer än 25 dagar efter det att Tiger Woods begravt sin far Earl innan han begav sig till Navy Seals militärbas i La Posta, Kalifornien.

Soldaterna på plats kunde först inte förstå vad världens bästa golfare gjorde där. Men Woods svar var både kort och tydligt.

– Min pappa.

Funderade på att byta golfen mot militären

Earl Woods hade två gånger tjänat i den amerikanska armé som krigade i Vietnam, och Earl Woods hade också uppfostrat sin son med värderingar som härstammade i militären. Nu gick Woods i faderns fotspår.

Tiger firade också sin 31:a födelsedag med att träna tillsammans med Navy Seals. Han fick gå igenom “kill house”, vilket var ett hus och en övning där soldaterna tränade på att ta sig igenom olika rum under krigsliknande situationer, och Tiger gjorde det om och om igen.

Han var som besatt.

– Jag minns en gång efter en tävling. Vi var på väg tillbaka till huset där vi bodde när Tiger sa att han funderade på att sluta med golfen och i stället gå med i Navy Seals. Jag kunde inte tro vad jag hörde, men han var seriös, förklarar Steve Williams.

– Ingen normal människa vill bli en Navy Seal, men Tiger är uppenbarligen annorlunda än de flesta av oss. Han vill pressa sig till den absoluta gränsen.

Självförvållade skador

I ”Kill house” sattes en huva på Tigers huvud och när den togs bort så ställdes han inför ett scenario, exempelvis kunna han finna sig själv attackerad av tre killar med uppdrag att ”spöa skiten ur honom”.

Ofta innebar det enorma blåmärken och öppna sår.

Dock hade soldaterna fått tydliga instruktioner att inte skada Woods händer. Militären fick inte vara ansvarig för att ha förstört den främste golfaren som någonsin svingat en klubba, men frågan är om de inte gjorde det trots allt.

– Han hade skador i knä och rygg från golfen, men vad de gjorde var förödande för hans kropp, säger ESPN-reportern Wright Thompson.

– Det var en Seal som sa till mig att skador är som magneter för att dra på sig fler skador, och det var som att Tiger alltid fick sparkar mot sitt vänstra knä.

Vid en röntgen kunde man slå fast att Tiger inte längre hade något främre korsband i knät. Läkarna sa att han skulle behöva omfattande operationer, men Tiger bara fortsatte träna.

Det ledde till två frakturer.

Året var nu 2008 och US Open på Torrey Pines stod runt hörnet. Tiger Woods hade siktet inställt på att ta ytterligare ett steg för att närma sig Jack Nicklaus rekord om 18 majortitlar.

Tiger hade kort inpå tävlingen genomgått en knäoperation och kom till spel trots enorma smärtor. I dokumentären berättar Williams hur han försökte få Tiger att avbryta tävlingen, men inget kunde stoppa Woods.

– Han halkade, jag kunde höra hur det krasade till. Jag såg blicken i hans ögon och det var som att han blivit skjuten. Jag sa till honom att han riskerade karriären och han tittade på mig och sa ”fuck you, I’m winning this tournament”.

”Trodde han var odödlig”

Efter 72 hål slutade Woods lika med Rocco Mediate, och på den tiden avgjordes US Open med ett 18 hål långt särspel.

Tiger kunde knappt gå, men vägrade hålla igen och svingade trots skador och smärta med hundra procents kraft.

– Han trodde sig vara odödlig, säger Mediate i dokumentären.

– Så här efteråt så tänker man ju ”klart han är odödligt, med ett eller två ben”. Vad han gjorde den veckan var häpnadsväckande. Men inget överraskade mig, inte en enda sak.

Efter tävlingen väntade operation och ett långt skadeuppehåll.

Under år präglade av mer skadefrånvaro och personliga timeouter sågs Tiger Woods allt mindre på golfbanan.

Caddien Steve Williams hade långa uppehåll mellan giggen och när kompisen Adam Scott hörde av sig och frågade om Williams (medan Woods var borta) ville bära hans bag lät det först som en bra idé.

Därför fick Williams sparken

I dokumentären berättar Willams att Woods först gav grönt ljus men att han sedan bara dagar innan den aktuella tävlingen, via sina agenter, lämnade ett helt annat besked.

De hotade med sparken ifall han bar Scotts bag.

– Jag tänkte att det inte fanns en chans att han skulle sparka mig, men ett par dagar efter tävlingen fick jag ett telefonsamtal där de berättade att det var över, säger Williams och fortsätter:

– Jag tyckte det var märkligt. När han sparkade mig så trodde jag han sparkade mig som en caddie, inte som en vän. Han hade varit bestman på mitt bröllop och jag trodde aldrig att han skulle säga upp kontakten helt. Jag har fortfarande svårt att begripa det.

Duon hade jobbat och slitit tillsammans i hela 13 år, gång på gång hade de varit där för varandra både på och vid sidan av golfbanan.

– Han pratar inte ens med mig. Det var sorgligt men sant.

Woods:

– Professionellt var det dags för mig att gå i en annan riktning, det var vad jag ville. På ett personligt plan så går livet vidare.

