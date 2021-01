Både PGA och The Royal & Ancient har markerat och tagit ställning mot Donald Trump och vad som skedde i Kapitolium förra veckan.

Varken PGA-mästerskapen eller British Open kommer inom de närmsta åren att arrangeras på golfbanor knutna till den avgående amerikanska presidenten.

Det dröjde inte lång tid efter det att Kapitolium stormats och Annika Sörenstam och Gary Player dagen efter mottog Presidentens frihetsmedalj innan ställningstaganden från golfens styrande organ meddelades.

2022 skulle PGA-mästerskapen ha spelats på Trump National Golf Club i Bedminster, New Jersey. Men så blir det inte. PGA of America meddelade under söndagen att man har rivit kontraktet med Donald Trump-banan.

PGA-chefen Seth Waugh har intervjuats av AP:

– Vi har ansvar gentemot våra medlemmar, sporten och vårt varumärke. Hur förvaltar vi det bäst? Vår känsla efter det tragiska som inträffade i onsdags är att vi inte längre kan vara kvar på Bedminster. Skadan hade varit omöjlig att reparera. Det enda rimliga var att lämna, sa Waugh.

Inte heller British Open på Trumps bana

Under måndagen kom sedan ett pressmeddelande även från The Royal & Ancient, organisationen som svarar för golfens regelverk i Europa och arrangerar British Open.

Klassiska banan Turnberry har vid ett flertal tillfällen stått värd för den klassiska tävlingen, men man kommer att få vänta länge innan det blir dags igen.

– Vi planerade inte att hålla några av våra tävlingar på Turnberry och kommer inte att göra det inom en överskådlig framtid, säger organisationens VD Martin Slumbers och tillägger:

– Vi kommer inte att återvända innan vi är övertygade om att fokus kommer att vara på tävlingen, spelarna och banan själv, och vi tror inte att det är möjligt under rådande omständigheter.

Senast British Open spelades på Turnberry var 2009 då Stuart Cink vann efter särspel med Tom Watson, samme Tom Watson som vann tävlingen på samma bana redan 1977 (då efter en batalj med Jack Nicklaus som kom att kallas Duel in the sun).

2014 köpte och renoverade Trump den klassiska banan som än i dag räknas som en av de bästa i världen.

