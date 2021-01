KRÖNIKA: Annika och Trump – hur det blev som det blev

Det har gått två dagar sedan Annika Sörenstam mottog frihetsmedaljen från Donald Trumps hand.

Det har gått ytterligare en dag sedan den amerikanska kongressen stormades i vad som bara kan beskrivas som en våldsam kupp, triggad av den avgående presidenten.

Frågorna är många. Nedan söker jag svaren.

Foto: TT

Följande är fakta.

Annika Sörenstam och Gary Player, två av spelets stora ikoner, varken ställde in eller sköt fram mottagandet av den medalj de skulle ha tilldelats redan i mars månad, 2020.

På ett sätt blev signalen som skickades därför att de blundade för den skräck som spridits under onsdagen och inte heller insåg att torsdagen kanske inte var den bästa dagen på året att ta emot ett pris från just Donald Trump.

Det var som att de bar både skygglappar och levde i sin egen lilla golfbubbla.

En skamlig incident hade lett till en annan.

Prestation och person inte samma

Samtidigt lyfte alltsammans fram en helt annan fråga. Alla möjliga förståsigpåare, kvalificerade eller ej, har de senaste dagarna i affekt både häcklat och krävt.

Illusionen om att en stor idrott eller konst enbart presteras av fina, rena människor blev tydlig.

Men det finns inget samband. Riktigt otrevliga typer kan erbjuda mästerverk och den trevligaste av alla kan vara en medelmåtta.

Vad som går att slå fast är att både Annika och Gary Player hade möjligheten att markera mot Donald Trump och hans obskyra lögner och hot, och istället offra sig själva för för någonting större; demokratin.

Så varför gjorde de inte det?

För att idrott och politik inte ska blandas ihop? Jag ser det som en ganska tveksam förklaring.

En laddad ekvation

Hur mycket man än ber och bönar kommer idrott och politik aldrig helt att gå att särskilja. På en eller annan nivå kommer idrott och konst alltid att återspegla vad som sker i samhället, både när det kommer till vad som sker på idrottsarenan och hur utövarna agerar vid sidan om.

Ofta minns vi de bästa för hur de förvaltade sin framgång.

Så för att finna förklaringen tror jag vi måste gräva lite djupare.

Annika Sörenstam är nybliven ordförande i Internationella Golfförbundet och måste värna om sina kontakter.

Dessutom ritar både hon och Gary Player golfbanor.

Sätt detta i relation till att Donald Trump bygger hotell, hotell som inte sällan har en golfbana i anslutning, och att han är en av de som pumpar in mest cash i golfen.

Här snurrar mycket pengar. Ekvationen är laddad.

Alla har rätt till sin åsikt

Men det finns ännu fler parametrar att ta hänsyn till. Flera av golfens största ikoner är uttalade Trump-anhängare och inför valet 2020 tweetade Jack Nicklaus ut ett både långt och tydligt ställningstagande för Donald Trump.

Annika spred tweeten vidare.

Om jag tolkar det rätt så röstade hon alltså republikanskt, det i sig har jag ingen åsikt om. Alla har rätt att rösta hur de vill.

Men att både hon och maken Mike McGee både röstade för och vid ett flertal tillfällen även umgåtts med Trump fanns så klart med i vågskålen.

Det stora problemet den här gången är att Annika och sydafrikanske Gary Player (Babe Zaharias får trots allt ursäktas eftersom hon inte längre är vid livet) vid detta tillfälle representerade hela golfvärlden.

Golfvärlden som precis som Trump av uppenbara anledningar haft svårt att attrahera väldigt specifika samhällsgrupper och istället lockat fler övergödda medelålders herrar (guilty as charged).

Vad Annika gjort för damgolfen, både före och efter sin karriär på golfbanan saknar motstycke. Med akademier, läger och tävlingar har hon lockat tusentals tjejer till spelet.

LÄS MER: Här hittar du alla krönikor på Golfbloggen

Handlar om att lämna ett arv

Och här hade man genom att distansera sig och hela golfen från Trump och vad han står för också kunnat slå ett slag för demokratin och allas lika rätt.

Men det gjorde man inte.

Annika och Gary hade självfallet inget att göra med onsdagens invasion av kongressen, men när resten av USA var i sorg åt de torsdagsfika med karln och i stället knöt man sig samman med Trump och en av de största skamfläckarna i landets historia.

För en person som inte bara dominerat tävlingsgolfen utan också krönt en sanslös karriär med att spela mot herrarna, minska könsklyftor och jobba för golfen som en mer inkluderande sport är det inget annat än anmärkningsvärt.

Då vi inte ens talat om att Trump anklagats för sexuella trakasserier av inte mindre än 26 olika kvinnor.

Efter medaljutdelningen fick jag i uppdrag att ringa hem reaktioner.

Jag fick bland annat tag i Helen Alfredsson.

– När man har en röst så är det viktigt att stå upp för saker som är viktigare än en själv, som exempelvis demokrati. Många ungdomar ser upp till idrottsstjärnor. Står då en idrottsstjärna för något positivt så är det lättare att den ungdomen blir påverkad i rätt riktning.

Tänkvärda ord från en person kvalificerad att bli lyssnad på.

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger