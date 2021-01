Ett sprakande golfår – datumen du måste skriva in i kalendern

Även om publiken saknades var 2020 ett fint golfår där mer golf än någonsin tidigare spelades i Sverige.

När vi nu vänder blad och blickar framåt ligger ett magiskt 2021 med många häftiga tävlingar framför oss.

Här följer datumen du måste skriva in i kalendern.

Finns det plats för Hedwall i höstens Solheim Cup och kan världsettan Dustin Johnson försvara sin Masters-titel?Foto: AP

11-14 mars, The Players Championship (TPC Sawgrass) – I mars kommer det att ha gått ett år sedan Coronapandemin satte stopp för tävlingsgolfandet, och det skedde under en av de absolut största tävlingarna, ”den femte majorn”. Nu får världens bästa äntligen komma tillbaka till TPC Sawgrass och den ökända 17:e hålet.

1-4 april, ANA Inspiration (Rancho Mirage) – I fjol dröjde det till hösten innan vad som i vanliga fall är årets första majortävling fick sitt avgörande. I år är vi tillbaka i normaliteten.

8-11 april, The Masters (Augusta National) – förhoppningsvis var 2020 både första och sista gången vi fick ett Masters i november. I år kommer magnolior och azaleor på nytt att blomma när årets första herrmajor avgörs.

20-23 maj, PGA-mästerskapen (Kiawah Island) – PGA-mästerskapen återvänder till en av USA:s mest klassiska banor. Här utspelade sig bland annat Ryder Cup-rysaren ”war on the shore” 1991.

2012 vann Rory McIlroy PGA-mästerskapen på Kiawah Island Ocean Course.Foto: AP

Sommar i Kalifornien

3-6 juni, US Women’s Open (The Olympic Club) – Spelplatserna för damernas stortävlingar har verkligen fått sig ett uppsving och för US Open besöker man San Francisco och prestigefulla The Olympic Club.

17-20 juni, US Open (Torrey Pines) – Även herrarnas US Open avgörs i Kalifornien. 2008 vann Tiger Woods US Open med på ett brutet ben, nu återvänder man till samma spelplats.

24-27 juni, Women’s PGA Championship (Atlanta Athletic Club) – En av golfens största, Bobby Jones, växte upp på spelplatsen för årets Women’s PGA.

15-18 juli, British Open (Royal St George’s) – I fjol ställds British Open för herrar in helt och hållet. När man peggar upp i sommar kommer det därmed att ha gått hela tio år sedan Darren Clarkes seger 2011.

22-25 juli, Evian Championship (Evian Resort) – Evian Championship, ni vet majorn Anna Nordqvist trots sviterna av en körtelfeber lyckades vinna 2017, ställdes in i fjol. Nu välkomnas vi tillbaka till de franska Alperna.

Äntligen OS i Tokyo

29 juli – 1 augusti, Olympiska spelen herrar (Kasumigaseki Country Club) – som vi har väntat på detta mästerskap. Kan Henrik Stenson förbättra sin andraplats från Rio och nå hela vägen?

4-7 augusti, Olympiska spelen damer (Kasumigaseki Country Club) – Damerna gör upp helgen efter herrarna, och det på en golfklubb där damer så sent som för ett par år sedan inte ens var tillåtna. Klubben tvingades ge vika för ultimatumet att tillåta kvinnliga medlemmar för att få arrangera tävlingen.

19-22 augusti, Women’s British Open (Carnoustie) – I folkmun kallas den kanske svåraste British Open-banan av dem alla för ”Carnasty”. Vem överlever testet?

2-5 september, Tour Championship (East Lake) – golfens mest penningstinna tävling avgörs som vanligt på East Lake Golf Club i Atlanta.

Både Solheim Cup och Ryder Cup

2-6 september, Solheim Cup (Inverness Club) – 2013 vann ett Europa lett av Lotta Neuman och med Caroline Hedwall som främsta poängplockare för första gången på amerikansk mark, kan de upprepa bedriften?

21-26 september, Ryder Cup (Whistling Straits) – Ifjol satte Coronapandemin satte stopp för golfens både mest prestigefulla och publikrika tälving. Förutsatt att vaccin har gett resultat och läget är ett annat lär det bli en golffest utan dess like.

