Charlie Woods succé tillsammans med pappa

Det var Justin Thomas och hans pappa Mike som vann.

Men efter två generationerstävlingen PNC Championship är det elvaårige Charlie Woods alla talar om.

– Först och främst är jag hans pappa, sen finns det finns en tävlingsglädje som vi delar. Det här var fantastiskt, säger Tiger.



Charlie och Tiger Foto: TT

Det sägs att äpplet inte faller långt ifrån trädet, och det visade sig sant när Tiger Woods och hans 11-åriga son Charlie ställde upp i PNC Championship i helgen.

Två generationerstävlingen bestod av två dagar scramble, en spelform där man hela tiden väljer det bästa slaget och sedan spelar vidare därifrån.

Det var Charlies första tv-framträdande och även om paret inte vann visade 11-åringen att han kanske en vacker dag mycket väl kan gå i pappas fotspår.

Under lördagen gjorde han en helt ”egen” eagle på det femte hålet (en par femma som från Charlies utslagsplats spelades 384 meter långt) och Tiger behövde inte slå ett enda slag.

Mamma Elin, systern Sam Alexis och Tigers flickvän Erica Herman tittade på.Foto: TT

Gliringen till segrarna

Men Charlie visade också prov på skön humor. Under lördagen spelade far och son Woods med Justin Thomas och hans far Mike.

Det var en bekväm lottning eftersom Charlie känner Justin sedan tidigare och även tagit några golflektioner av Mike Thomas, som arbetar som golftränare.

På det 13:e hålet – ett par fyra som svänger till vänster – slog lag Thomas ut först. Därefter slog Charlie sitt utslag från juniortee och redan innan bollen landat vände han sig om mot pappa längre bak och visade tummen upp. Tiger fick inte heller här slå.

På väg fram till sin boll tog Charlie omvägen förbi Mike Thomas boll som låg i högerbunkern. Där la han en lapp med texten ”Draw hole”.

En gliring som blev än härligare när vi förstod bakgrunden.

Under en av träningsrundorna inför tävlingen gick Mike Thomas i bollen framför Woods och såg Charlie slå igenom fairway och in i skogen. För att indikera att Charlie borde skruva bollen mer rev Mike av en bit papper och skrev ”Draw hole!”. Han placerade den sedan bredvid Charlies boll.

Och nu fick han alltså tillbaka den där lappen.

– Hämnden svider, konstaterade Mike Thomas och skrattade.

– På typiskt Woodsmanér sparade han lappen och lade ner den bredvid pappas boll när han slog i bunkern. Karma. Fantastiskt, sade Justin Thomas.

Men det var Mike och Justin som skulle vinna psykkriget då de till slut vann tävlingen.

Får sällskap av Will Sörenstam?

Charlie Woods, vars mamma är svenska Elin Nordegren, har vunnit några juniortävlingar men aldrig haft så här många kameror riktade mot sig.

Och man får säga att han charmade publiken.

Annika Sörenstam var för andra året i rad ensam kvinna att spela tävlingen. Charlies intåg i PNC. Också hennes son Will är nio år gammal, och verkar ha fått blodad tand. Inför tävlingen fotades han med såväl Charlie som Tiger.

– När det kom ut att Charlie skulle spela tittade Will på mig och jag sa ”Ja. Kanske om några år”. Jag sa till honom att börja träna för min pappa är 79, sa Sörenstam enligt golfdigest.com.

Videoklipp från Youtube

Videoklipp från Youtube

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR