Klart: Annika Sörenstam gör comeback på LPGA-touren

Världens bästa genom tiderna gör comeback på LPGA-touren, det står klart sedan man via ett pressutskick meddelat att Annika Sörenstam dammar av klubborna.

Sörenstam som pensionerade sig från tävlingsspel 2008 ställer upp i Diamond Resort Tournament of Champions den 21-24 januari.

Foto: AP och Scanpix

Hon inte är en del av startfältet på det vis att hon likt proffsen tävlar om titeln, utan kommer att ställa upp som kändis.

I Diamond Resort Tournament of Champions finns nämligen en kategori för kändisar, och bland dem kommer Annika Sörenstam att vara.

– Jag har tagit ut klubborna och dammat av dem. Jag har spelat lite golf och verkligen tyckt om det. Min son är nio år och har blivit intresserad av sporten. Så det har varit en bra anledning för mig att umgås med honom vilket väckte mitt intresse. Jag vill gå ut och försöka träffa mitten av träffytan och se bollen flyga. Jag är exalterad över det här, säger Sörenstam i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Scandinavian Mixed – ”Har fått stort genomslag i hela golfvärlden”

Öppnar regelbundet för comeback

Annika har i en intervju med Golfbloggen tidigare ställt dörren på glänt för att spela i sommarens Scandinavian Mixed, Europatourtävlingen både för män och kvinnor där hon tillsammans med Henrik Stenson står som värdpar, och så sent som under US Women’s Open öppnade hon också för att spela US Open för seniorer nästa år.

Lite mer avslappnat än så lär det dock bli i Diamond Resort Tournament of Champions där kändisarna spelar en form av poängbogey. Detta innebär att Annika kan slå bort både en och två bollar utan att det påverkar resultatet nämnvärt.

– Det har gått tolv år nu och jag tror att man ibland bara behöver en paus. Kanske kan jag börja njuta av att spela när pressen inte är på mig. Jag känner inte att jag behöver gå ut och skjuta en 59:a varje dag. Det är en jobbig känsla att ha över sig, säger Sörenstam.

