A Lim Kim hade aldrig tidigare spelat en majortävling.

Men tack vare en blixtrande avslutning skrällvann den 25-åriga doldisen US Open och kammade hem segerchecken om nästan 10 miljoner kronor.

Under finalrundan kom Kim tillbaka från fem slags underläge – ett rekord hon delar med Annika Sörenstam.

A Lim Kim. Foto: TT

Det kändes typiskt för ett mycket märkligt år när US Open avgjordes utan publik, en måndag i december.

I ledarbollen hittade vi en amerikansk 28-åring som under universitetsåren vunnit i princip allt som gick att vinna (20 segrar) och som förutspåddes skörda lika stora framgångar som proffs.

Men trots sju år på touren och att hon flera gånger varit nära stod det fortfarande en nolla i Amy Olsons segerkolumn.

Som uppladdning inför finalrundan hade hon mottagit ett dödsbesked, maken Grants far gick hastigt och oväntat bort sent på lördagskvällen.

I ledning fanns japanska “Smiling Cinderella” Hinako Shibuno, hon som två år tidigare ständigt leendes charmade världen när hon för första gången hon reste utanför sitt hemland spelade hem British Open. I sitt första US Open gick hon nu för segern.

I ledarboll gick också thailändska Moriya Jutanugarn vars syster Ariya dessutom fanns hack i häl.

Världsettan Jin Young Ko hade inte spelat någon av årets tidigare majors, då hon på grund av Coronapandemin istället valt att hålla sig i Sydkorea.

Men nu gick hon för sin tredje majortitel på sina sex senaste försök.

Det var med andra ord upplagd för stor dramatik.

En oväntad vinnare

Och ingen hade räknat med att en doldis skulle dra det längsta strået.

1995 kom Annika Sörenstam tillbaka från fem slags underläge för att säkra sin första av tre US Open-titlar.

A Lim Kim skulle komma att hämta in samma försprång.

Sydkoreanskan hade visserligen vunnit två gånger på den koreanska touren men spelade på Champions Golf Club både sitt första US Open och sin första major.

25-åringen gjorde på Champions Golf Club sin blott tredje tävling på LPGA-touren och har aldrig rankats bättre än som nummer 60 i världen – men nu gjorde A Lim Kim birdies på de tre sista hålen och signerade ett scorekort om 67 slag.

Det var dagens bästa runda och gjorde att hon stannade på totalt tre slag under par.

Svenska näst bästa amatör

Det skulle bli en score övermäktig både Amy Olson, Hinako Shibuno och Jin Young Ko – och som gav henne hela nästan tio miljoner kronor på kontot.

För svensk del stod Linnea Ström stod för sin bästa prestation i en major. Hon slutade fem slag över par och på delad 14:e-plats, en placering hon delade med amatören Maja Stark. Stark blev näst bästa amatör bakom Kaitlyn Papp.

– Jag har aldrig spelat mot ett sådant här startfält och det här resultatet visar ju vart man står, säger Stark som satsar på att kvala till LPGA-touren nästa höst.

