US OPEN: 25 år efter Annikas genombrott kan cirkeln slutas

Det har gått 14 år sedan Annika Sörenstam som senaste svenska höjde damgolfens finaste trofé mot skyn.

Hon har ett finger med i spelet också när en ny US Open-vinnare ska träda fram.

– Svenskorna ser verkligen lovande ut, säger hon.

Tidernas bästa och en av flera svenskor som går i hennes fotspår.Foto: TT

Vi hann inte få så många hål spelade av finalrundan i årets US Open innan det stod klart att det skulle bli en måndagsavslutning.

Dock hade Linn Grant redan hunnit revanschera sig för lördagens katastrofhål och gjort birdie på trean. Hon delar med 15 hål kvar att spela 14:e-platsen med landslagskompisen Ingrid Lindblad.

Denna 75:e upplaga av US Open, den största och mest prestigefulla tävling damgolfen har att erbjuda, har från start till mål haft ett speciellt svenskt skimmer över sig, och det är omöjligt att inte dra någon typ av röd tråd både tillbaka till Liselotte Neumanns första svenska seger 1988 och Annika Sörenstams stora genombrott 1995.

Annika försvarade sin titel 1996 och vann 2006 sitt sista US Open. Några fler blågula US Open-titlar har det inte blivit sedan dess.

Gyllene generation på gång

Men med årets uppvisning i åtanke finns det ingen anledning att inte våga hoppas på nya tider.

Rekordmånga svenskor kvalade in till tävlingen, sju av de tio klarade kvalgränsen och faktum är att vi inför måndagen har fyra svenskor bland de fem bästa; förutom Linn Grant och Ingrid Lindblad också Maja Stark och Linnea Ström. Ström är äldst med sina 24 år.

På 25:e plats hittar vi dessutom Madelene Sagström, 28 år.

En del av denna svenska återuppståndelse kan tillskrivas Annika Sörenstam själv (Annika som för övrigt tog ut en 23 år ung och oprövad Sagström till Solheim Cup 2015).

För när det kommer till hela 55 av spelarna i årets US Open har Annika på ett eller annat sätt varit en del av deras utveckling, så många har nämligen tävlat i Annikas flicktävlingar runtom i världen.

– Det är fantastiskt att se alla svenskorna spela så bra, inte minst de unga amatörerna. De här tjejerna har spelat tillsammans väldigt mycket och har alla deltagit på våra evenemang.

I Annikas fotspår

Precis som Annika har amatörerna Linn Grant, Ingrid Lindblad och Maja Stark testat lyckan på universitet i USA (Arizona State University, Louisiana State Universit och Oklahoma State), något som i förlängningen hjälpt dem kvala in via amatörrankingen.

– Linn har spelat många av våra tävlingar och Ingrid vann Annika Invitational USA för några år sedan. Jag önskar dem all lycka och tror verkligen att de kan fortsätta spela bra, säger Annika.

Och nog kan de det.

– Jag har en bra känsla för vad jag kan uträtta på den här nivån. Jag är fortfarande amatör och har inte spelat så många tävlingar som många av proffsen, men jag tycker definitivt jag är bra nog att spela på LPGA-touren, säger Linn Grant.

Sörenstam har vunnit tio majors och 72 gånger på LPGA-touren. Det är siffror som sannolikt aldrig kommer att upprepas.

Mer sannolikt är det att vi inom några år får en ny svensk US Open-vinnare och då kan det vara på plats att rikta ett tack till tidernas bästa.

