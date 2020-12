US OPEN-KRÖNIKA: ”Jag lärde mig aldrig något från en match jag vann”

”I never learned anything from a match I won”.

Citatet kommer från Bobby Jones, det tidiga 1900-talets svar på Tiger Woods. Han var även en superstjärna som genom hela karriären valde att avstå prispengar för att behålla sin amatörstatus.

Inte mycket talar för att det blir en svensk amatör som vinner US Open i år. Men en sak är säker; en ny generation har både introducerat sig och skaffat erfarenheter som en vacker dag kan bli tungan på vågen.

Foto: Sipa och TT

US Open är utan tvekan den mest anrika och absolut största individuella tävlingen damgolfen har att erbjuda.

Därför var det så kul att hela golfvärlden pratade om den nya svenska ”gyllene generationen”.

21-åriga Linn Grant gick ut som tvåa och hade amatörkompisarna Ingrid Lindblad och Maja Stark tätt i rygg. Alla tre var bland de 20 främsta i tävlingen.

Men jakten på ledande japanskan Hinako Sibuno kom av sig.

LÄS MER: Här hittar du allt om US Women´s Open

Mästare formas i motgång

Grant missade vänster om green på hål 10 och bollen for ned i vattnet. Efter att ha droppat och pliktat nådde inte heller Helsingborgstjejens nästa slag upp på green utan rullade tillbaka och ned i vattnet igen.

Hon behövde till slut åtta slag för att ta sig i hål, och det går inte att säga annat än att det gjorde ont långt in i själen att se.

Två år tidigare hade Grant varit i en snarlik situation, då klappade hon igenom och slutade hon 57:a.

Nu upprepade sig scenariot.

Men så var det ju det där Bobby Jones-citatet. Jones vann 13 av de 21 majortävlingar han spelade. Men han hade det också inledningsvis svårt i de stora tävlingarna och vann US Open först i sitt femte försök.

Han om någon var ett bevis på hur man lär sig och blir bättre tack vare erfarenheter och misstag.

Efter Grants olyckshål fick jag ett sms:

”Det gör inget. Hon hade ändå inte fått några pengar”.

Sant, men sannolikt inte någon större tröst.

Men det finns ändå en poäng i skämtet. I sådana här situationer gäller det att lyfta blicken. Olyckan inträffade på en otroligt tuff bana där bara tre av 66 spelare var under par för dagen. Och samtliga i den svenska amatörtrion var fortfarande bland de 20 främsta.

Det hade kunnat vara värre…

Stora penseldragen består – bådar gott för framtiden

Det är ingen slump att det gått 53 år sedan Catherine LaCoste blev senaste amatör att vinna US Open. Tävlingen spelas år efter år på de allra tuffaste golfbanorna och tävlingen bjuder på en mental påfrestning som kräver rutin och erfarenhet.

Så att varesig tro eller förvänta sig att någon av de svenska ungdomarna skulle nå hela vägen i årets US Open vore egentligen inte riktigt realistiskt.

Golf är svårt och även om vi alla vet att det ibland kan kännas som att världen vänds upp och ned med ett eller två slag så består oftast de stora och viktigare penseldragen.

Så oavsett hur det slutar i US Open består intrycket att en ny generation svenska golfare både imponerat och dragit lärdomar.

Nästa gång kommer de vara ännu bättre.

Vem vet. Kanske är de både proffs och kan ta emot prispengar då…

HAR DU NYHETSTIPS? KONTAKTA MIG HÄR

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger