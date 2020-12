Amatörgolfaren Linn Grant är sensationellt med och slåss om US Open-titeln.

21-åringen från Rya Golfklubb noterades på fredagen för sin andra raka 69-runda.

– Jag är nog minst förvånad av alla. Jag om någon borde ju veta vad jag kan, säger hon till Viasat Golf.

Linn Grant och Maja Stark i bild. Även Ingrid Lindblad är med i toppen. Foto: TT

Tio svenskor – fler än någonsin – kom till spel US Open. Och det är några oväntade namn som utmärker sig.

Tre svenska amatörer har spelat de två första rundorna på Champions Golf Club på par eller bättre totalt och framför allt är det Linn Grant som stjäl rubrikerna.

Den 21-årige amatörgolfaren har förvisso skördat stor framgång på både landslags- och college-nivå men har aldrig på allvar utmanat om någon större proffstitel.

LÄS MER: US Open, Annikas genombrott och Bragdguldet som ändrade allt

Lärt sig av genomklappningen 2018

För två år sedan inledde hon just US Open starkt men tappade under helgens spel och slutade 57:a. Nu ser hon tillbaka på den upplevelsen som en viktig lärdom.

– När jag gick ut tredjevarvet så var det lite som en chock, helt plötsligt kom jag på att det var många kameror och mycket folk. Det var en bra lärdom inför kommande tävlingar och jag känner mig mer förbered nu, säger hon.

När hon signerade scorekortet efter den andra rundan låg Grant tvåa, bakom Japans British Open-vinnare från 2019 Hinako Shibuno. Historiken talar dock emot svenskan. Bara en amatör har tidigare vunnit US Women’s Open. Frankrikes Catherine Lacoste stod för bedriften 1967.

Men det är inget Linn Grant bryr sig om. Hon har siktet inställt på toppen.

– Jag känner att jag inte borde ligga tvåa, men det är jättekul och jag har följt min plan så gott som jag kunnat. Banan har varit ganska svår och hård, bollen rullar långt och det är snabba greener. Jag har bara försökt spela så enkelt så möjligt.

LÄS MER: Annika öppnar för US Open-comeback

Jagas av kompisen Stark

En av spelarna som jagar är Abbekås-spelaren Maja Stark. Efter att på fredagen inledningsvis ha brottats med nervositet stod det när rundan var färdigspelad klart att hon går in i helgens avgörande på par – bättre än samtliga de svenska proffsspelarna.

– Jag var extremt nervös och kände knappt mina händer de första två hålen och var väldigt nöjd att det bara blev två bogeys, säger Stark som på det sjätte hålet svarade för dagens slag när hon sänkte sitt inspel från dryga 120 meter.

– Jag kände mig aggressiv, så jag siktade en meter höger om pinnen. Jag såg den inte gå i men när folk började skrika så förstod jag.

Och nu har Stark siktet inställt på toppen.

– Det är bara att fortsätta spela aggressivt, och våga svinga som jag ska göra och fortsätta ge puttarna en chans. Banan är svår men jag måste göra birdies om jag ska vinna någonting.

Ytterligare en svensk amatör, Ingrid Lindblad, är under par. Hon gjorde visserligen en dubbelbogey men hennes fredagsrunda innehöll också hela fem birdies. Det gör att hon är näst bäst av de sju svenskor som kvalade in till helgens avgörande.

Så går det för svenskorna (2 rundor)

1. Hinako Shibuno, Japan -7

Linn Grant (a) -4

Ingrid Lindblad (a) – 1

Maja Stark (a) PAR

Pernilla Lindberg +2

Linnea Ström +2

Anna Nordqvist +2

Madelene Sagström +2

Beatrice Wallin (a) +6 INTE KLAR FÖR DAGEN

Caroline Hedwall +9

Frida Kinhult +13 INTE KLAR FÖR DAGEN

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger