Annika Sörenstam skulle komma att bli världens genom tidernas bästa damgolfare.

Men när hon slog igenom med sin första US Open-seger 1995 och sedan som tidernas förste golfare tilldelades Bragdguldet uppskattades det inte av alla.

”Golfmaffian har duperat juryn”, hette det då.

Men det var en utmärkelse som skulle få betydelse.

Det har gått 25 och ett halvt år sedan Annika Sörenstam åkte till The Broadmoor i Colorado Springs för att spela hem den finaste trofén damgolfen har att erbjuda.

Några månader senare hyllades hon för den tunga triumfen när Svenska Dagbladet delade ut Bragdguldet till spelaren från Upplands-Bro. Annika Sörenstam blev första golfare någonsin att ta emot utmärkelsen.

– Jag är mycket stolt över att var en av de få Bragdvinnarna genom tiderna. Det är alltid svår konkurrens med tanke på Sveriges sportframgångar världen runt och det är alltid hedrande när mina prestationer uppskattats av kunniga sport profiler.

Motiveringen löd:

“För oväntade och upprepade segrar som, nådda med briljans och precision, gett henne en särställning som damgolfens världsetta”.

En väg in i tv-rutorna

1995 var också första gången Svenska Dagbladet gjort Bragdguldsutdelningen till den medieshow den är (nåja) i dag. På det så kallade Torget i SvD-husets bottenvåning trängdes journalister, bragdkandidater, tidigare bragdmedaljörer och idrottsledare.

Mikrofoner var påslagna och kameror smattrade. Intresset var stort när SvD:s sportchef Sune Sylvén klockan 12.45 den 28 november steg upp på podiet för att meddela juryns beslut.

Det sägs att det var denna dag som golfen fick sitt erkännande som sport i de svenska folkhemmen, och som golf på elitnivå blev en tv-sport bland alla andra.

”Golfmaffian har duperat juryn”

USA hade Annika snabbt tagit med storm, och var ofta förekommande i olika medier. Men intresset för damgolf hade i våra svenska tv-kanaler var, och är till viss del fortfarande, mycket begränsat.

Så när Annika Sörenstam stod där med sin bragdmedalj var det många som undrade ”vad i helsike det var som hände”.

– Jag kan inte vara besviken. Men eftersom jag inte fick bragdguldet nu får jag det nog inte i framtiden heller, sa Helen A Johansson, travkusk med samma guldförhoppningar som Annika.

– Valet var väntat. Golfmaffian har duperat juryn. Jag hade tre namn före Annika på min favoritlista, sa dåvarande sportchefen på Aftonbladet Lars Sandlin medan Expressen-krönikören Mats Olsson lät meddela att han aldrig förstått ”upphetsningen kring Bragdguldet”.

Förbundskaptenen: ”Viktigt att komma in i det mediala rummet”

Värt upphetsning eller ej så råder det ingen tvivel om att golfen som sport denna November-dag tog ett stort kliv mot att bli den folksport den numera är, med runt en halv miljon utövare i Sverige.

I dag blickar förbundskapten Katarina Vangdal tillbaka på Annikas bragdguld och betydelsen det hade för golfsporten.

– Golfen började växa redan på 80-talet och tack vare Sven Tumba, och när vi fick idrottslig framgång, bland annat med Lotta Neumanns US Open-seger 1988 så växte det ännu mer. Men Annikas bragdguld gjorde att spelet fick plats i tv.

– Det är viktigt för en sport som golf att komma in i det mediala rummet och synliggöras. Att vara med i OS är ett annat sådant exempel, inte minst när de flesta tävlingarna spelas mitt i natten och på andra sidan jordklotet.

Annika Sörenstam har bjudit på många oförglömliga ögonblick. Här till vänster med US Open-bucklan i famnen och till höger i tårar efter gästspelet på herrarnas PGA-tour.Foto: AP

Lovande talanger kan inspireras

Att synliggöra golfen innebar att lovande juniorer fick lättare att relatera till sina förebilder.

Så sent som i onsdags berättade 21-åriga supertalangen och tillika US Open-debutanten Frida Kinhult om hur Annika Sörenstam varit den givna idolen under uppväxten.

Betydelsen Annika haft för Frida och hennes generation är med andra ord enorm.

– Vi har fem svenska juniorer som kommer till US Open helt utan respekt för motstånd och bana. Det ska bli spännande att se hur det går för dem. Att vi har tio svenskor som är med är faktiskt sensationellt bra, säger Vangdal.

