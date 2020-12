US OPEN: Superguide – svenskornas starttider och status

US Open går av stapeln på torsdagen och rekordmånga svenskor kommer till spel.

Hela tio stycken representerar våra blågula färger.

Nedan får du deras starttider och status.

Notera att man i år använder sig av två banor och att starttiderna därför kan vara samma för flera spelare. Viasat Golf sänder från 16.30, svensk tid. Foto: TT

Pernilla Lindberg.

Ålder: 34

Världsranking: 164

Starttid: 16.42

Medspelare: Brittany Lang och Esther Hanseleit

Kommentar: Bollnäs stolthet har inte rosat marknaden sedan hon sensationsartat vann ANA Inspiration. Dock har hon de senaste tävlingarna fått till några hyggliga resultat och formen måste ses som gryende.

Linnea Ström.

Ålder: 24

Världsranking: 155

Starttid: 16.42

Medspelare: Janie Jackson och Lily May Humphreys

Kommentar: Avslutade starkt förra veckan och spelade till sig en topp 20-placering. Var också med och högg i toppen tre rundor in i LPGA-mästerskapet. Har potentialen, frågan är om hon kan få ut den i årets US Open.

Linn Grant, Rya Golfklubb

Ålder: 21

Världsranking: Amatör

Starttid: 16.53

Medspelare: Jane Smith och Jeongeun Lee

Kommentar: Stor talang som skördat stora framgångar på amatörnivå. Chockade världen när hon var med i toppen efter en runda 2018. Då klappade hon ihop, nu är hon ute efter revansch.

Caroline Hedwall, Barsebäck Golf & Country Club

Ålder: 32

Världsranking: 132

Starttid: 16.53

Medspelare: Chella Choi och Mina Harigae

Kommentar: Det är svårt att inte älta historia när man pratar om spelaren som erövrade golfvärlden med sin Solheim Cup-insats 2013. Behöver en majorframgång för att inte klassas som ”spelaren alla trodde på”.

Maja Stark, Abbekås Golfklubb

Ålder: 21

Världsranking: Amatör

Starttid: 17.15

Medspelare: Eri Okayama och Asuka Kashiwabara

Kommentar: En av fem svenska debutanter. Var visserligen med i det svenska lag som vann EM tidigare i år, men har i övrigt liten erfarenhet av proffstävlingar på internationell nivå.

Anna Nordqvist, Torshälla Golfklubb

Ålder: 33

Världsranking: 56

Starttid: 17.37

Medspelare: Danielle Kang och Jin Young Ko.

Kommentar: Det riktigt stora svenskhoppet utgörs självfallet av Anna Nordqvist. Att hon är en stjärna och en av de stora favoriterna bli ännu tydligare i form av att hon spelar med amerikanska fixstjärnan Danielle Kang och världsettan Jin Young Ko

Madelene Sagström, Enköpings Golfklubb

Ålder: 28

Världsranking: 65

Starttid: 18.10

Medspelare: Ally Ewing och Mel Reid

Kommentar: Kanske får man peka ut Madde som svensk tvåa i detta nu. Hon var näst bästa svenska förra veckan och visar stigande form efter en annars ganska skakig säsong.

Ingrid Lindblad, Ringenäs Golfklubb

Ålder: 20

Världsranking: Amatör

Starttid: 18.21

MedspelareAlena Sharp och Ji Young Kim2

Kommentar: Den svenska amatörgolfare som skördat störst framgångar de senaste åren får nu chansen på den största av scener. Har en känsla av att utmaningen passar Ingrids psyke perfekt.

Frida Kinhult, Skaftö Golfklubb

Ålder: 21

Världsranking: 518

Starttid: 18.32

Medspelare: Emma Spritz och Christine Wolf

Kommentar: Vann Symetra Tour-finalen för att ta sig in i tävlingen och har berättat att hon minsann inte är i Texas för att se och lära. Samtidigt har uppladdningen störts av att pojkvännen drabbats av COVID-19 och självisolering utan golfträning.

Beatrice Wallin, Hills Golf Club

Ålder: 21

Världsranking: Amatör

Starttid: 18.32

Medspelare: Erika Hara och Saki Asai

Kommentar: Har precis som Frida Kinhult slipat sina golfkunskaper på Florida State University och vet vad det innebär att tävla i USA. Under sommaren har Beatrice stått för en rad fina resultat på den svenska golftouren.

