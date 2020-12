US OPEN: Annika Sörenstam öppnar för comeback

Annika Sörenstam öppnar för att spela US Open igen.

I en intervju med amerikanska Golf Channel berättar tidernas bästa om tankarna kring nästa sommars US Senior Women´s Open.

– Det kommer att ta både tid och träning, säger hon.

En lite äldre (1996) och en lite nyare bild på Annika Foto: AP och Bildbyrån

Annika Sörenstam har även i tidigare intervjuer här på Golfbloggen ställt dörren på glänt gällande en comeback.

Men nu ser det ut som att idén blir allt mer konkret och på en fråga om nästa års seniorversion av US Women´s Open på klassiska Brookline Country Club kan det mycket väl bli så att Annika peggar upp.

Har åldern inne

Extra sannolikt är det eftersom Annika i oktober fyllde 50, en ålder som kvalificerar henne för seniormästerskapen.

– När jag slutade för fem år sedan så fanns inte de här seniortävlingarna och jag funderade faktiskt inte så mycket över det. Därefter så har jag varit för ung fram till nu.

– Jag har tittat på schemat och funderat på att spela några tävlingar och det skulle kunna vara en av dem. Men som du vet så är det inte lätt att hoppa på en cykel efter att inte ha cyklat på 12 år. Det kommer att ta både tid och träning, säger Annika som ska spela ett par jippotävlingar de kommande månaderna.

– Är tävlingsinstinkten där så vet man aldrig.

Hålade karriärens sista US Open-slag

Just US Open har en speciellt plats i Annikas hjärta. Det var här som hon slog igenom med sin seger 1995 och försvarade titeln ett år senare.

Hon avslutade dessutom US Open karriären med att sätta ett långt slag från fairway rakt i hål

– 199 yards måste vara den längsta järnsexan någonsin, jag önskar att jag kunde slå så långt än i dag.

