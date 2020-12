Kinhults problematiska uppladdning: Karantän och sjukdom

Tack vare en storstilad finalseger på Symetra Tour, en nivå under LPGA-touren, säkrade Frida Kinhult spel i US Open.

Men uppladdningen inför stortävlingen har varit allt annat än optimal.

– Det är dåtid och nu fokuserar vi på det som händer här och nu, säger hon till Svensk Golf.

Det var i början av november som Frida Kinhult lyckades vinna finalen på Symetra Tour och därmed både fixade en biljett till US Open och en plats på nästa års LPGA-tour.

Att hon rankas på 518:e plats i världen och under året inte ens haft en plats på damgolfens bästa tour är inget Frida Kinhult bryr sig nämnvärt om.

– Målet är självklart att vinna! “Eyes on the price”. Jag känner att det är dumt att inte tänka att man kan vinna. Gör man inte det tror jag man har hamnat på fel ställe. Det är dumt att inte tro på sig själv, så jag hoppas på en grym veckan som i sin tur kan leda till mycket annat gott, säger Kinhult.

Pojkvännen fick Corona

Men uppladdningen har som bekant inte varit optimal, inte ens i närheten faktiskt. Då Kinhults pojkvän drabbades av COVID-19 tvingades också Frida sitta i karantän och gick miste om möjligheten att träna. Efter det blev hon själv och sjuk.

– Jag vet att prestation sällan är kopplad till träningen man gjort under den senaste veckan, utan är vad som finns i bagaget – och där vet jag att det finns mycket bra träning på lager, säger hon.

Frida Kinhult är en av 5 svenska debutanter. Övriga är; Beatrice Wallin, Maja Stark, Ingrid Lindblad och Linnea Ström.

