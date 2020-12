US Open går av stapeln under torsdagen och vi har rekordmånga svenskor som ställer upp i damgolfens mest penningstinna tävling.

Här är sex spaningar inför stortävlingen.

Stacy Lewis och Angela Stanford, två Texasbor som kan vinna på hemmaplan.Foto: TT och Stella.

Rekordmånga svenskor till start

Tio svenskor. Så många blågula spelare har aldrig tidigare kommit till spel i damgolfens både mest penningstinna och ärofyllda tävling. Och detta trots att flerfaldiga Europatourvinnaren Julia Engström inte får plats i startfältet. Vi kan inte ha allt för höga förhoppningar på debutanterna i år, men antalet svenska spelare är tillsammans med de senaste årens VM- och EM-guld givetvis en stor indikator på att blågul damgolf går mot en ny storhetstid.

Kan Anna och Madde hålla formen?

Två formtoppar. Om vi ska hålla oss kvar ytterligare några rader vid svenskorna så visade två av de mer rutinerade gryende form förra veckan. Både Anna Nordqvist och Madelene Sagström var lite oväntat med och högg uppe i toppen i genrepet Volunteers of America. Ingen av dem hade inför tävlingen spelat särskilt mycket i USA de senaste månaderna och förhoppningsvis kan de spetsa till sina prestationer ytterligare nu när det gäller som mest.

Kerrs kamp mot klockan

På tal om Volunteers of America så var den tidigare världsettan Kristie Kerr med i en otäck golfbilsolycka inför den andra dagens spel och både hon och caddien Matt Gelczis tvingades till sjukhus. Kerr ska enligt uppgift dock ha kunnat träna de senaste dagarna, men det sägs trots allt att hon går en kamp mot klockan för att komma till spel. Kerr har ställt upp i 21 raka US Opens.

En tävling – men två banor

När det kommer till banan så spelas US Open precis som genrepet i Texas. Men på grund av de under vintertid så korta dagarna tvingas man använda sig av båda banorna på Champions Golf Club; Jackrabbit och Cypress Creek. Spelarna kommer att spela en runda på var bana under torsdagen och fredagen innan helgens avgörande sker på Cypress Creek.

Två Texasbor på hemmaplan

Om du ska tippa på tävlingen kan det finnas lite av en ”dark horse” i Stacy Lewis. 35-åringen från Texas har inte direkt spelat sprakande sedan sin seger i Scottish Open i augusti men hon brukar leverera i majors. Nu spelas dessutom US Open på klubben där hon är medlem och tränar till vardags. Det är en sanning som inte är helt olik den som Angela Stanford har att förhålla sig till. Också Stanford kommer från Texas och 43-åringen smällde dessutom till med en seger i hemstaten så sent som i söndags.

Stjärnorna är tillbaka

Det är första gången sedan coronauppehållet med fullt startfält och efter att ha stått över merparten av säsongen är också världsettan Jin Young Ko tillbaka i USA. Femteplatsen förra veckan tyder på att hon blir att räkna med även denna gång.

