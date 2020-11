MASTERS: Så tog familjen Gretzky Dustin under sina vingar

Dustin Johnson besegrade demonerna och vann US Masters.

Han gjorde det med ett brokigt förflutet. Vändningen kom när familjen Gretzky tog honom under vingarna.

– Jag sa till honom att han behövde bli mer som Tiger Woods, säger Paulinas far Wayne Gretzky.

Under söndagen gick pojkdrömmen i uppfyllelse. Dustin Johnson hade svårt att få fram orden efter att idolen Tiger Woods hängt den klassiska gröna Masterskavajen över hans axlar.

– Det är alltid svårt att hålla ihop det i en major. Jag var nervös hela dagen, för mig är Masters tävlingen som jag helst velat vinna. Det känns fortfarande som en dröm. Som barn drömde jag om att vinna Masters och att Tiger skulle hänga kavajen på mina axlar, sa Johnson.

Känslorna var både många och påtagliga, för äntligen hade Dustin Johnson fått det ultimata priset för det extremt hårda arbete han lagt ned både på och vid sidan av golfbanan.

På banan har den redan långtslående 36-åringen tränat hårt för att förbättra precisionen, men den största förvandlingen är den personliga.

Problembarnet Dustin Johnson

Länge var Dustin Johnson en skandalernas man.

Det stora genombrottet kom i och med segern på AT&T på Pebble Beach i februari 2009 åkte han fast för rattfylla. Vid det tillfället lyckades Johnsons agent göra processen kort. En borgen betalades och så var det bra med det. Han satt bara bakom galler i 22 minuter.

Men det var bara ett fragment av ett mycket större problem. Det var inte första gången Johnson omhändertagits av polis.

Redan 2001 var en 16-årig Dustin Johnson med i ett pojkgäng. Pojkarna stal en pistol och när Johnson skulle köpa kulor åkte han fast. Senare samma månad åtalades Steve Gillian som var med i samma pojkgäng för mord efter att ha skjutit en person flera gånger i huvudet. Steve Gillian dömdes till livstids fängelse.

Det är en incident i vilken Dustins inblandning än i dag förefaller oklar.

Kändisskapet och kokainen

Talangen tog honom till PGA-touren där nästa utmaning väntade; kändisskapet, pengarna, festerna och tillgängligheten till droger. Johnson blev snabbt världskänd och som en effekt av det fick han vad han än pekade på.

I februari 2010 försvarade Johnson sin titel på Pebble Beach och i september samma år kom seger nummer fem på PGA-touren. Även om han ännu inte på allvar utmanat i majorsammanhang spåddes han en lysande framtid.

Han var det mest lovande råämne golfen skådat sedan Tiger Woods.

Men de där riktiga topparna uteblev och istället kom chockbeskedet den 1 augusti 2014; Dustin Johnson drog sig ur den penningstinna WGC-tävlingen i Akron.

Den enda förklaring som gavs kom via ett mejlutskick, ett pressmeddelande, där det skrevs att Dustin Johnson skulle ”söka professionell hjälp med sina personliga utmaningar”.

– Jag ska lägga den tid, den kraft och de resurser som är nödvändiga för att förbättra min mentala och fysiska hälsa. Jag är övertygad om att jag kommer att vara bättre förbered att nå min fulla potential när jag kommer tillbaka, sa Johnson i pressmeddelandet.

Ryktena spreds snabbt och enligt en källa till Golf.com hade Johnson testat positivt för kokain, vilket är dopingklassat, och därmed ha stängts av från att tävla på PGA Tour i sex månader. Touren skulle sedan ha mörkat vad som skett för att inte smutsa ned spelets ryckte.

Hade sex med kollegernas fruar

Källan menade också att det inte bara handlade om att Johnson testat positivt för droger en gång. Han skulle även ha testat positivt för marijuana 2009 och kokain ytterligare en gång 2012. Inget av de tidigare fallen hade offentliggjorts från tourens sida. Men 2012 var Johnson borta från spel i sex månader sedan det påståtts att han skadat ryggen i samband med att ha åkt jet ski. Redan då spekulerades det kring att det i själva verket handlade om en avstängning.

Men nu försvann Johnson in i det tysta.

Det var inte så att han under denna period saknades av sina kolleger. Dustin hade varit jobbig att ha runtomkring sig. ”Off the record” hette det att han spred dålig energi och att han dessutom påstods ha haft sex med fruarna till två av kollegerna gjorde dessutom inte saken bättre.

Än i dag, flera år efter timeouten, nekar Johnson till att det hade med kokain att göra. Touren å sin sida kommenterar fortfarande inte fallet.

Räddningen: familjen Gretzky

Räddningen skulle komma från ett oväntat håll. När de förlovade sig i augusti 2013 hade Dustin Johnson dejtat hockeylegendaren Wayne Gretzkys dotter Paulina i sju månader. Inledningsvis hade det i stor utsträckning handlat om fester och alkohol, men i samband med timeouten tog Wayne sin svärson i örat.

De spelade mycket golf tillsammans och samtalen nådde en allt djupare nivå; bland annat pratade de om hur man uppför sig runt supportrar, hur man tar sig an en tävling och hur man får ett äktenskap att hålla.

– Under de månaderna växte jag verkligen upp. Jag börjar bli en person som mina barn kan se upp till, sa Johnson kort efter återkomsten till tävlingsgolfen.

2015 fick Paulina parets första barn och sedan återkomsten till touren har Dustin Johnson kontinuerligt rankats bland de absolut bästa i världen.

2016 vann Johnson US Open.

Då berättade även Gretzky om sin relation till svärsonen.

– Jag sa till honom att han behövde bli mer som Tiger Woods. Jag menade inte att han behövde vara Tiger Woods, du ser inte mer än ett par sådana idrottare per hundra år. Men vad som gjorde Tiger så bra var att han aldrig blev nöjd. Jag ville att han skulle inse att det bara är han själv som sätter gränserna.

Men frågan är om det finns några gränser för Johnson var seger i US Masters var karriärens 27. Tidigare i år vann han också Fedex Cup och utsågs för andra gången i karriären till årets spelare på PGA-touren.

Och medan Steve Gillian sitter i fängelse har Dustins andra bror Austin genom alla framgångar burit bagen.

– Jag älskar att få uppleva de här ögonblicken med honom och skulle inte vilja ha det på något annat sätt, säger Dustin.

