MASTERS: Klart besked – Masters stannar i C More

När Dustin Johnson under söndagen puttade hem US Masters såg de svenska tittarna honom göra det i C More och TV12.

Nu står det klart att samma kanaler även sänder tävlingen nästa år.

– Tävlingen på mytomspunna Augusta National är en av de absoluta höjdpunkterna i vår omfattande golfbevakning, säger Johan Cederqvist, kanalchef sport och rättighetschef på TV4 och C More.

Dustin Johnson kramar om sin caddie och bror Austin. Till höger Fanny Sunesson och Henrik Stenson.Foto: TT

LÄS MER: KRÖNIKA – ”Johnsons resa värdig den gröna kavajen”

De senaste åren har TV-bevakningen blivit allt mer omfattande när det kommer till Augusta National och US Masters.

Under årets tävling erbjöds TV-tittarna möjligheten att både se den vanliga sändningen med expertanalyser från bland annat den tidigare caddien Fanny Sunesson, men också parallella sändningar från både Amen Corner och Featured Groups.

C More: ”Mycket glädjande”

För den som utan kommentator ville följa specifika spelare kunde man också gå in på tävlingens hemsida Masters.com och där se varje slag spelaren slog samt lyssna på en radiosändning direkt från Augusta National.

Nu står det klart att C More och TV4-gruppen säkrat de svenska rättigheterna för tävlingen även 2021 och sänder på samma sätt som i år på TV12 och C More.

– C More är PGA-tourens hemvist och det är mycket glädjande att vi även 2021 kommer att fortsätta visa världens största golftävling, The Masters. Tävlingen på mytomspunna Augusta National är en av de absoluta höjdpunkterna i vår omfattande golfbevakning, säger Johan Cederqvist, kanalchef sport och rättighetschef på TV4 och C More.

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

YouTube: Martin Hardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger