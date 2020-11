MASTERS: Dustin Johnson mästare – slog mäktigt rekord

Dustin Johnson vann US Masters.

Drömmen gick i uppfyllelse och efteråt var det idolen Tiger Woods som trädde den klassiska kavajen över Johnsons axlar.

– Jag är så glad att jag inte kan få fram orden, säger han.

Majestätiskt spel resulterade i den numera traditionsenliga segerkyssen från Paulina Gretzky. Foto: Sipa och TT

Dustin Johnson vann den gröna Masterskavajen.

Dessutom landar 18 färska miljoner på bankkontot. När året summeras lär 36-åringen kunna bada i pengar. I september vann han nämligen också Fedex Cup-slutspelet vilket inklusive en fet bonuscheck gav runt 130 miljoner.

Men trots Fedex-segern och att Johnson därefter också utsågs till årets spelare på PGA-touren var det många experter som höjde ett varningens finger när 36-åringen från Columbia inledde finalrundan på Augusta National med fyra slags ledning.

Tre gånger i US Open och en gång i PGA-mästerskapen hade han varit i ledningen inför finalrundan men tappat försprånget.

Men nu tystade han kritikerna.

Tystade kritikerna: ”Äntligen”

Efter en lite skakig start punkterade han definitivt tävlingen med birdies på hål 13, 14 och 15. Han gick rundan på fyra slag under par och totalt 20 under, vilket är den bästa totalscoren någonsin i US Masters.

Resultatet tangerar också den bästa scoren förhållande till par i alla majors, övriga rekordinnehavare är Henrik Stenson och Jason Day.

– Äntligen fixade jag det, sa Dustin Johnson när han klev av 72:a och sista green.

Segermarginalen om fem slag var den största i Masters sedan Tiger Woods vann med 12 1997.

– Jag fick inte starten som jag ville, men lät det inte störa mig för mycket. Jag slog ett fint slag på sexan och gjorde birdie, det lugnade mig, sa Johnson i segerinterjun.

– Det är alltid svårt att hålla ihop det i en major. Jag var nervös hela dagen, för mig är Masters den stora tävlingen och tävlingen som jag helst vill vinna.

En dröm som gick i uppfyllelse

Och som brukligt hängde fjolårs mästaren kavajen över vinnarens axlar. I det här fallet Johnsons idol Tiger Woods.

– Det känns fortfarande som en dröm. Som barn drömde jag om att vinna Masters och att Tiger skulle hänga kavajen på mina axlar, säger Johnson som på Augusta fick fira med sin bror och caddie Austin.

– Det är en otrolig känsla, att få uppleva allt detta med min bror. Jag älskar att han bär min bag. Och att få ha Paulina där också var fantastiskt. När Austin fick tårar i ögonen fick jag det också. Men jag var ju tvungen att spela färdigt…

– Jag är så glad att jag har svårt att få fram orden.

