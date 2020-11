Förhandsfavoriten Bryson DeChambaeu kommer att inleda lördagens spel av US Masters med kniven mot strupen.

När några hål återstår av andrarundan ligger både han på fel sida kvalgränsen. Samma sak gäller för Henrik Stenson

Foto: TT och Stella

Förhandssnacket inför US Masters handlade nästan uteslutande om Bryson DeChambeau, hans muskler och de långa utslagen.

Men 27-åringen från Kalifornien har fått allt annat än en bra start på tävlingen.

När mörkret inföll och den andra rundan avbröts var han ett slag över par. Kvalgränsen ser ut att hamna på par, de 50 bästa plus delning får spela vidare under helgen.

Även Stenson med kniven mot strupen

Samma situation gäller för Henrik Stenson. Svensken har sex hål kvar att spela av sin andra runda och är även han ett slag över par.

För både Stenson och DeChambeau har det framförallt varit några skeva utslag som kostat slag gentemot par.

