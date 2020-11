MASTERS: Augusta National har aldrig varit lättare

När den förstarundan av US Masters slutfördes under fredagsmorgonen gick det att konstatera att Augusta National aldrig spelats lättare.

Snittresultatet har nämligen aldrig varit lägre än vad det var under den första rundan.

Förklaringen kan ligga i årstiden.

Brooks Koepka på det ikoniska 12:e hålet.Foto: TT

Det är inte mycket som är sig likt i årets US Masters.

Publiken saknas och varken azaleor eller magnolior blommar. Dessutom är resultaten bättre än någonsin tidigare.

Förklaringen till det hela ligger sannolikt i årstiden.

Coronapandemin gjorde att man tvingades flytta tävlingen från april till november och istället för lila azaleor och vita magnolior visar Augusta National upp sig i höstskrud.

Snittscore långt under par

Effekten det fått på spelet är en både mjukare och långsammare bana, efter en het sommar har det nämligen regnat en del i Augusta. Än mer regn kom det under torsdagen och i kombination med nästan ingen vind alls har det gjort banan väldigt tillgänglig; greenerna är långsammare och inte så skräckinjagande som brukligt. Bollen stannar också där den landar.

De kommande dagarna ska det bli intressant att se om Augusta Nationals mytomspunna ”sub air system” – en sorts underjordiska fläcktar kan torka upp greenområdena och göra banan svårare under helgen.

Efter åsk- och regnuppehåll spelades förstarundan klart först under fredagen. Snittscoren var 71,41, något som betyder att spelarna i snitt går mer än ett halvt slag under par. Det tidigare rekordet sattes under den andra rundan 1992 och var 71,71.

LÄS MER: Din superguide till Augusta National – så spelas banan hål-för-hål

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

YouTube: Martin Hardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger