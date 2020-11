Superläge för Kinhult – nära US Open-biljetten

Halvvägs in i Symetratourens final var Frida Kinhult i delad ledning.

Efter tre rundor leder hon med sex slag.

Nu har 21-åringen från Fiskebäckskil ett gyllene läge att både säkra biljetten till US Open och ta en plats på LPGA-touren.

Frida Kinhult går för segern. Foto: Göran Söderqvist

De fem bästa på tourens ranking Volvik Race for the Card tar både plats på LPGA-touren till nästa säsong samt säkrar spel i US Open (flyttat till december).

För att nå dit är det endast seger som gäller för supertalangen från Fiskebäckskil. En andraplats skulle se henne sluta som nummer tio på listan, seger lyfter henne hela vägen upp till den femte och sista platsen.

Rivstart som gav segerläge

Det var förutsättningarna när Kinhult på torsdagen peggade upp inför tredje rundan av Symetratourens final.

Tillsammans med den regerande mästarinnan Laura Wearn gick Kinhult ut i ledarboll.

Och svenskan visade direkt vart skåpet ska stå.

Kinhult rivstartade med birdies på både tvåan och trean innan hon till slut kom in på 69 slag. Samtidigt tappade Wearn och många andra.

Det innebär att Kinhult när en runda återstår är totalt åtta under par och leder med hela sex slag – och drömmen om både US Open och LPGA-touren är minst sagt inom räckhåll.

