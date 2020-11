Frida Kinhult jagar plats på LPGA-touren: ”Bara gå ut och köra”

Frida Kinhult har siktet inställt på både LPGA-touren och US Open.

Men för att nå dit behöver hon vinna den Symetra Tour-final som pågår i detta nu. Halvvägs in i tävlingen är hon i delad ledning.

– Det är bara att gå ut och köra, säger hon.

Frida Kinhult går för segern. Foto: Göran Söderqvist

Kinhult delar ledningen i tourfinalen där den regerande mästaren Laura Wearn under onsdagen spurtade med en -5-runda.

När den tredje rundan under torsdagen går av stapeln spelar duon i ledarboll.

– Hon kan så klart banan väl och vann även tidigare i år. Det kommer både att vara att ”se och lära” men även att göra min grej, hålla mig till mina rutiner och hoppas på det bästa, säger Kinhult som har en gastkramande avslutning framför sig.

Tight på rankingen – mycket på spel

De fem bästa på tourens ranking Volvik Race for the Card tar både plats på LPGA-touren till nästa säsong samt säkrar spel i US Open (flyttat till december).

För att nå dit är det endast seger som gäller för supertalangen från Fiskebäckskil. En andraplats skulle se henne sluta som nummer tio på listan, seger lyfter henne hela vägen upp till den femte och sista platsen.

Med andra ord är det mycket som står på spel när hon peggar upp på River Run Country Club i Davidson (North Carolina.

– Det är superkul att vara i ledning, och ska bli kul att spela helgspel för även om det ju är mitt i veckan så är det de två sista dagarna det gäller.

– Det är sista tävlingen för året så det är bara att gå ut och köra.

Mamma Ingela som caddie

Frida som har mamma Ingela som caddie inleder torsdagens spel klockan 10.09 lokal tid.

– Hon är en ganska tyst caddie, det är jag som tar besluten. Det är skönt att hon knuffar baggen och jag får tid att koncentrera mig på slagen, det spar energi.

