Masters var bara ett par veckor bort när en skadad Henrik Stenson tvingades bryta PGA Tour-tävlingen på Bermuda.

Nu kommer förklaringen; pickle ball.

– Jag fick problem med hälkudden under höger häl efter en landning, säger Stenson till SVT Sport.

Foto: TT

Tajmningen kunde knappast varit sämre. Stenson var mitt uppe i förberedelserna för årets sista majortävling US Masters när han under den andra rundan tvingades dra sig ur Bermuda Championship på Port Royal Golf Course, en av två tävlingar som skulle fungera som genrep.

– Jag är väl inte någon stor favorit i förhandssnacket, säger Stenson.

LÄS MER: Här hittar du allt om US Masters

Spelade med Popov

Skadan ådrog sig Stenson när han spelade pickle ball hemma i Florida tillsammans med bland andra tyska överraskningsvinnaren från British Womens Open, Sophia Popov.

Pickle ball är en racketsport som påminner om padel men utan väggar.

En kul match som fick ett olyckligt slut, menar Stenson som trampade snett och nu dras med stora smärtor.

– Det har inte blivit riktigt bra och när vi började gå längre sträckor förra veckan så var den sådär.

LYSSNA: Ny podcast ute nu – Augusta National och Masters blodiga historia

Men schemat inför Masters står fast. Stenson tänker trotsa smärtan och spela Houston Open som inleds på torsdag.

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger