Stenson tror på DeChambeau: ”Monsterdrivar gör jobbet lättare”

Namnet på allas läppar är Bryson DeChambeu.

27-åringen från Kalifornien har revolutionerat golfen med sina stora muskler och nya tankesätt. Nu har även Henrik Stenson övertygats.

– Vi kommer åka till Augusta om några veckor och där kommer längd att vara en stor tillgång, säger svensken.

Stenson och DeChambeau.Foto: Imago och Reuters

Henrik Stenson blev 2016 förste svenske herrgolfare att vinna en major när han vann British Open på Royal Troon.

Då kvalade inte ens Bryson DeChambeau in.

Men mycket vatten har runnit under broarna sedan dess och när säsongen 2019-2020 summerades var det den Modesto-födde 27-åringen alla talade om.

Redan för ett par år sedan visade han upp sin förmåga att tänka nytt när han började spela med järnklubbor som alla var lika långa. Därefter började han med molekyllära för att räkna ut hur fuktighet och luftens täthet skulle påverka bollflykten. Han fick snabbt smeknamnet ”vetenskapsmannen”.

Men så i höstas inledde DeChambeau ett nytt experiment.

LÄS MER: Biffige Brysons revolution – vann första majorn

Ett nytt synsätt

Han började lägga allt mer timmar i gymmet och i takt med det korrigerades också kosten i syfte att bygga stora, starka muskler. Målsättningen var att slå längre. Och det gav resultat. Han har gått upp nästan 30 kilo. Men framför allt har DeChambeau i år slagit längre utslag än någon annan i PGA-tourens historia och det har i sin tur lett till ge kortare inspel mot green och en bättre chans att komma nära flaggan.

Ibland har det gått snett, men taktiken har visat sig bära frukt. Tidigare i år vann DeChambeau sin första major när han spelade hem US Open på Winged Foot.

Men strategin uppskattas inte av alla.

Engelske Ryder Cup-spelaren Matthew Fitzpatrick.

– I mina ögon är det ingen skicklighet i att slå bollen långt, jag skulle också kunna lägga på mig massor av kilon och öka i längd men för mig ligger skickligheten i att slå bollen rakt, DeChambeau tar bort den viktiga faktorn och det är min åsikt, sa Fitzpatrick och tillade att han hoppas att regelorganen inom en snar framtid reglerar utrustningen för att begränsa längdutvecklingen och gynna flera olika färdigheter.

TOPP 100 på Instagram: Bästa banorna jag spelat

DeChambeau var inte sen med att kontra.

– Jag uppskattar hans kommentar och tar det som en komplimang för att vara ärlig. Jag har jobbat stenhårt och slår betydligt längre idag än för ett år sedan och jag skulle vilja påstå att det krävs mer skicklighet att göra vad jag gör. Även om min statistik över fairwayträffar gått ner lite senaste tiden så skulle jag säga att jag slår rakare nu än jag gjorde tidigare.

Stenson tror på DeChambeau

Men att längd är en fördel råder det ingen tvivel om och nu berättar Henrik Stenson att han ser DeChambeau som den tydliga favoriten inför stundande US Masters.

– Vi kommer till Augusta om ett par veckor och längd kommer att vara en stor tillgång. Om banan spelas lång och mjuk så kommer monsterdrivar att göra jobbet lättare.

På grund av Coronapandemin har tävlingen flyttats från varma vårdagar i april till betydligt svalare november.

– Jag skulle säga att Bryson har en större fördel på Augusta än han hade på Winged Foot. Han har en stor chans att vinna. Samtidigt så är det många saker man behöver göra bra för att vinna, men han var också uppe och toppade puttningsstatistiken i US Open. Det räcker inte att bara bomba från tee, man måste göra allt bra och det gjorde han under US Open.

– En seger på Augusta handlar inte bara om längd, han måste putta bra och slå fina inspel också.

LÄS MER: Golfbloggen på Porto Santo – kustremsan Seve förälskade sig i

RABATT: Boka din vårresa till Porto Santo här – använd kampanjkoden GOLFA2020 för din rabatt (gäller t.o.m 16/10)

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger