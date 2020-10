LPGA-mästerskapen: Sörenstam om situpsen som gav världsdominans och tankarna på en comeback

Hon vann Women’s PGA Championship tre år i följd 2003-2005.

Nu berättar Annika Sörenstam om hur hon lade grunden för framgången, om att utvecklas som människa och tankarna på en comeback.

– Det var lite som Tiger Woods. När de såg hans namn på ledartavlan rasade de ihop under de sista hålen. Det kände jag också, säger hon.

I dag fyller Annika Sörenstam 50. Hon har många fina minnen att blicka tillbaka på – och stänger inte dörren för en comeback.Foto: Suvad Mrkonjic/TT

Årets Women’s PGA Championship har inletts på Aronimink Golf Club i Pennsylvania. Annika Sörenstam har visserligen aldrig satt fot på den välrenommerade banan, men är med sina tre titlar bland de mest framgångsrika i tävlingens historia.

Bara Mickey Wright, dominant på 50- och 60-talet, har vunnit fler gånger.

”Handlade om att stanna i nuet”

Sörenstam minns tillbaka på sin första titel, en riktig rysare på DuPont Country Club.

– Dupont var verkligen en av mina favoritbanor, den var lång och med både smala fairways och greener. Det var en tävling som jag väldigt gärna ville vinna. Det var en bana som jag kände passade mig och som jag borde spela bra på.

Tävlingen kantades av regn och rusk – något Annika använde till sin fördel. Det ledde till särspelsseger mot Grace Park.

– Det handlade om att stanna i nuet och inte tänka på om man skulle hålla pokalen på höger eller vänster sida… Det var ofta som jag inte riktigt klarade det, men när jag vann så kände jag att jag äntligen lyckades. Det var så mycket med allt regn och blåst att jag fick väldigt mycket annat att koncentrera mig på.

När tävlingen efterföljande år flyttade till Bulle Rock hade det så viktiga självförtroendet vuxit sig än starkare.

– Då hade jag chansen på ett annat sätt. Där var det mycket bredare fairways och eftersom jag slog bollen långt så handlade det bara om att få ut bollen, och sedan hade jag en kort klubba in.

1 000 situps varje morgon

Styrkan och längden i slagen hade vid den här tiden blivit Annikas signum. I slutet på 90-talet hade hon bestämt sig för göra fysiken till en fördel och nu skördade hon frukterna av arbetet.

– Men jag körde i alla fall tusen situps varje morgon. Mina set var på hundra repetitioner och sedan gjorde jag ett tiotal olika set. Men då var jag ung…

Råstyrkan omsatte hon tack vare en solid teknik till längre och högre slag.

– Det var inte som Bryson DeChambeau i dag, men tack vare min längd och höjd fick jag lättare att få stopp på bollen in mot green. I och med att jag slog längre från tee så innebar det också att jag hade en kortare klubba in, säger Annika och berättar att hon till en början hade svårt att anpassa sig till sin nya och starkare kropp.

– I början blev jag lite för aggressiv och hamnade på ställen som inte var så smarta.

Men efterhand kom resultaten och i takt med att tiden gick blev Annika allt mer bekväm med att vara den givna segerfavoriten.

– Jag tränade mycket och självförtroendet var på topp. Jag kände att om jag bara kunde spela mitt spel, då skulle det går bra. Jag såg inga hinder, det var bara fairway, greener och ett stort hål. Jag hade också varit i de här situationerna förut och visste att jag kunde hantera det.

En efter en kom segrarna och när hon 2005 på nytt vann Women’s PGA var det hennes nionde och näst sista majortitel i karriären.

– Jag kände att jag hade spelat så pass bra att de andra såg på mig med andra ögon. De visste att jag skulle spela bra och satte press på sig själva. De visste att de var tvungna att prestera sitt absolut bästa för att ha någon chans. Det var lite som Tiger Woods. När de såg hans namn på ledartavlan rasade de ihop under de sista hålen. Det kände jag också. De andra spelarna hade respekt.

”Ville accepteras för vem jag var”

Resan från att vara en blyg talang som undvek att vinna bara för att slippa hålla tacktal är enorm.

Hon är tidernas bästa damgolfare och i dag innebär en stor del av hennes tillvaro att tala offentligt.

– Det är en resa jag gjort mycket tack vare golfen. Att våga satsa och lita på sig själv har hjälpt mig även på andra plan.

Vad skulle du säga är det viktigaste ögonblicket i din personliga utveckling?

– När jag spelade med herrarna på Colonial gav det mig otroligt mycket självförtroende. När jag vann US Open 1995 och 1996 så sa folk att jag var nästa Nancy Lopez, men jag kände “nej, det är jag inte”. Jag ville vara mig själv och bli accepterad för den jag var.

– På Colonial kunde jag vara mig själv. Pappa sa alltid till mig att låta klubborna tala och det kände jag att jag gjorde då. Folk förstod att jag var den här blyga tjejen från Sverige och då kunde jag visa vem jag verkligen är. Då accepterades jag för den jag var och behövde inte längre försöka vara nästa Nancy.

Annika och Nancy.Foto: Scanpix

Än i dag håller Annika formen både när det kommer till fysträning och golf. Hon spelar ett par gånger i veckan och en comeback finns någonstans där i bakhuvudet.

– När jag slutade så fanns inte seniortävlingarna. Nu har både US Open och LPGA-mästerskap och det är klart att jag funderar lite. Jag känner inget tvång, men kanske att jag ska försöka mig på det så att tävlingarna inte försvinner.

Och faktum är att hon inte helt stänger dörren när det kommer till Europatourtävlingen Scandinavian Mixed som Annika och Henrik Stenson nästa sommar arrangerar på Vallda utanför Göteborg.

– Jag har sagt till Henrik att du får spela och så sköter jag allting runtomkring. Men jag vet inte, jag måste ju spela något innan jag hoppar in i US Open. Jag behöver komma in i tävlingsrytmen.

– Jag säger inte att det blir just Scandinavian Mixed, jag vill ju inte ta en plats från någon annan. Men LPGA-touren låter lite väl stressigt och att hoppa in i US Open utan att ha tävlat på 13 år, det vill jag inte. Vi får se.

