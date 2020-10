Han är rankas som Sveriges bästa paragolfare.

Men veckan som gick spelade Joakim Björkman för en plats på den ”vanliga” svenska proffstouren – 34:e-platsen gör att han med största sannolikhet kommer att spela ett par tävlingar nästa år.

– Det kändes som jag mot världen, berättar han efteråt.

Joakim Björkman.Foto: Lina Hoof

I vanliga fall spelar Joakim Björkman på Folksam Paragolf Tour för funktionsnedsatta golfare. Men under onsdagen och torsdagen kvalade Björkman för en plats på den ”vanliga” svenska proffstouren MoreGolf Mastercard Tour.

En av tourens tre kvaltävlingar inför nästa säsong spelades på Stockholms Golfklubb. Där spelade Joakim och han gjorde bra ifrån sig. Rundorna 71-73 gjorde att han slutade sex slag över par totalt, ett resultat som innebar en delad 34:e-plats.

– Det var fantastiskt kul. Det var en dragningskraft och kändes som att jag var med och tävlade på ett sätt som jag inte känt tidigare. Jag kommer in från ett annat håll än vad alla andra gör. Det blir lite som att två världar möttes. Jag kände att jag hade allt att vinna, nästan oavsett hur det än gick, säger Joakim och fortsätter:

– Det var ett helt okej resultat. Jag kände att jag hade chansen under den första rundan att gå några slag bättre och kunde till och med gått under par. Den andra rundan handlade mer om att stå emot, det var mycket kallare och blåste mer. Det är små marginaler, ett par slag bättre så hade jag varit topp 20.

Kommer mötas igen nästa år

De fem bästa säkrade fulla spelrättigheter på den svenska proffstouren, därefter delades kategorierna ut efter placering.

34:e-platsen gör att Joakim med största sannolikhet kommer att spela åtminstone ett par tävlingar på nästa års MoreGolf Mastercard Tour.

– De har berättat för mig att det i år varit flera som kommit med i tävlingar på kategorin jag fick.

Joakim började med golf när han var 12 år och har berättat om sin långa resa mot paragolftoppen i en öppenhjärtig intervju både i Expressen och i podcasten Martin Möter.

– Det tog mig fyra månader att komma ner till 15 i handicap och resten är historia, säger han.

Oscar Wenner, Viktor Edin, Erik Nordlund, David Bäckström och Erik Blomqvist säkrade de fem platserna som gav fulla spelrättigheter på nästa års MoreGolf Mastercard Tour. Oscar Wenner och Viktor Edin delar förstaplatsen på totalt ett slag under par – sju före Joakim som planerar att tävla både på handitouren och proffstouren.