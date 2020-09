Söderberg i karantän – tvingas dra sig ur Irish Open

Den svenske Europatourvinnaren Sebastian Söderberg har tvingats dra sig ur den pågående tävlingen Irish Open.

Detta sedan han umgåtts med en person utanför tourens bubbla som testat positivt för COVID-19.

Foto: TT

Det var under torsdagskvällen som beskedet kom att en person Söderberg umgåtts med testat positivt för coronaviruset, och då man från Europatourens sida inte ville ta några risker så har man valt att stoppa Söderberg från fortsatt spel denna vecka.

De umgicks innan dess att Söderberg trädde in i Europatourens så kallade ”bubbla”. Han testade negativt när han anlände till Irland, men från tourens sida vågar man inte riskera att viruset sprids bland spelarna.

Söderberg kommer att självisolera sig under 14 dagar och under tiden kommer Europatourens medicinska personal att vara behjälplig för svensken.

