US OPEN: Biffige Brysons revolution – vann första majorn

Han har revolutionerat golfen med sin nya bombarstrategi.

Natten mot måndagen svensk tid vann Bryson DeChambeau sin första major när han tog hem US Open på Winged Foot.

– Jag slår bara så hårt jag kan, säger DeChambeau.

Foto: TT

På förhand var det ingen som trodde att någon av dem skulle ha med toppstriden att göra.

Enligt de flesta av experterna krävdes det nämligen rakt spel på den erkänt svåra Winged Foot-banan, strax norr om New York.

Men Bryson DeChambeau och Matthew Wolff – två av tourens mest långtslående spelare – skulle visa dem fel och taktiken om att slå så långt du bara kan och sedan hugga in bollen mot green vart ifrån du än hittar den skulle visa sig bära frukt.

LÄS MER: Här hittar du allt om US Open

Wolff höll inte för trycket

Ingen av dem träffade mer än hälften av fairways, men på ledartavlan var deras namn i topp och när båda spelarna sänkte puttar för eagle på Winged Foots nionde hål stod det klart att US Open utvecklats till en duell.

21-årige Wolff hade i karriärens blott andra majortävling möjlighet att bli den yngste vinnaren sedan Bobby Jones 1923. Faktum är att han också kunde bli först sedan Francis Ouimet 1913 att vinna tävlingen på första försöket.

Men inget av det där skulle komma att inträffa.

DeChambeau hade under de första nio hålen övertagit ledningen – Wolff tappade och vidare dramatiskt blev det aldrig. Till slut blev DeChambeau ensam spelare under par och vann sin första majortitel med sex slags marginal.

Längs med vägen lyckades DeChambeau bara träffa 23 fairways – aldrig tidigare har tävlingen vunnits av en spelare som slagit så snett.

Bryson DeChambeau.Foto: TT

LÄS MER: Pryltest – så bra är Titleist nya Tour Speed

En ny strategi som betalar sig

Efter att coronapandemin i mars satte stopp för The Players Championship har Bryson DeChambeau varit namnet på allas läppar. Han började sitt kroppsexperiment i september och har sedan dess, med hjälp av hårda gympass och en omlagd kost med mängder av proteindrycker, gått upp hela 20 kilo. Den mesta av den ökade vikten har varit i muskelmassa – och musklerna har hjälpt honom att bli den längst slående spelaren på PGA-touren någonsin.

– Jag slår bara så hårt jag kan. Ibland kan jag känna mig som en knäppgök. Men jag känner mig starkare än någonsin och hoppas fortsätta bli större och starkare. Jag har helt och hållet förändrat min kropp och det känns ganska coolt, sa DeChambeau inför tävlingen.

– Men i slutändan handlar det bara om att spela den bästa golf jag kan spela, och för att nå dit vill jag hitta olika sätt att ge mig fördelar, sedan försvinner den.

Den nya ”bombarstrategin” visade sig lyckad redan under våren och sommaren. Innan han i juli vann Rocket Morgage Classic hade DeChambeau redan kammat in sex topp 10-placeringar och i årets första major PGA-mästerskapen delade han fjärdeplatsen.

I US Open räckte det på nytt hela vägen – något som innebar 20 miljoner kronor på kontot.

TOPP 100 på Instagram: Bästa banorna jag spelat

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger