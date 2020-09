Massakern på Winged Foot: ”Slöt en pakt med monstret”

Det har gått 46 år sedan massakern på Winged Foot.

I år spelas US Open för femte gången på banan – ännu fruktas den av världens bästa golfare.

– Jag slöt en pakt med monstret, säger Hale Irwin om banan där han vann 1974.

Hale Irwin efter massakern på Winged Foot 1974.Foto: TT

Första gången US Open spelades på Winged Foot var 1929. Efter att ha vunnit med smått otroliga 23 slag yttrade Bobby Jones följande ord om den svåra banan.

– Jag argumenterar aldrig för något som förminskar spelets svårighet, för svårigheten är spelets största charm.

Sedan dess har namnet Winged Foot blivit synonymt med svårt, och efter att US Open återvänt till New York-banan 1974 döpte journalisten Dick Chap upplagan till ”masakern på Winged Foot”. Detta sedan Hale Irwin vunnit på sju slag över par.

Året innan hade Johnny Miller krossat Oakmont. Han gick den sista rundan på 63 slag (-8). Scoren var den bästa någonsin i US Open, ett resultat som enligt många spelare irritera arrangören USGA. Dessutom var instruktionerna från medlemmarna på Winged Foot tydliga, de ville inte att händelsen skulle upprepas på deras bana.

Det fanns, och finns fortfarande, en stolthet i att ha en svår bana.

LÄS MER: Här hittar du allt om US Open

USGA: ”Det är inte sant”

Sandy Tatum, som var en del av den kommitté som bar ansvar för att göra i ordning US Open-banan, nekade till påståendena.

– Det är många som menar att svårighetsgraden 1974 var ett resultat av Johnny Millers fantastiska runda. Så var det inte alls.

Oavsett vad så landade snittscoren under den första dagens spel 1974 på nästan 78 slag. Inte en enda spelare gick under par.

– Det är förmodligen den svåraste banan jag spelat US Open på. Jag tror vi kommer att få exakt vad USGA har hoppats på, med de riktiga ingredienserna för ett US Open, sa Jack Nicklaus.

Nicklaus – tidernas bäste spelare och som då var på sin peak – behövde fyra puttar för att ta sig i hål på hål nummer 1. Förstaputten rullade faktiskt av green.

LÄS MER: Gillar du att resa – spana in bloggens resereportage här

”Kunde köra en pansarvagn…”

Greenerna var så hårda att Dave Stockton menade att man ”kunde köra en pansarvagn över dem utan att det skulle märkas” och för många blev de hårda greenerna i kombination med den saftiga ruffen så svårt att frustrationen bubblade över. Ilskan riktades mot USGA och Sandy Tatum.

– Jag fick svara till pressen att ”vi försöker inte förlöjliga världens bästa spelare, vi försöker bara ta reda på vem som verkligen är bäst”. De flesta spelarna visade irritation mot både banan och USGA, men de som tänkte efter en extra gång de förstod att banan är lika för alla, och det var de som gjorde bra ifrån sig, säger Tatum.

Stjärnor som Lee Trevino, Tony Jacklin och Billy Casper hamnade alla på fel sida om den kvalgräns som drogs på tretton slag över par.

Vinnaren slöt pakt med monstret

Bäste amatör blev så småningom Jay Haas. Han gick 27 slag över par. Han kom direkt från college och funderade efteråt på ifall han verkligen gjort rätt karriärval.

– Du var tvungen att vara trollkarl för att få din boll tillräckligt nära hål för att kunna göra par. Men om du inte gör banan så svår, då kan man slå bollen vart som helst och ändå vinna. Det är så här du finner den bästa golfaren på, sa Trevino.

Inför den sista dagen ledde Tom Watson, men också han tappade gentemot par och bäst klarade sig doldisen Hale Irwin.

– Jag slöt en pakt med monstret, ”Mr Monster jag tycker om dig och kommer inte att slita sönder dig, så var snäll och slit inte sönder mig heller”. Det var en pakt mellan David och Goliat som Goliat vann men där David överlevde, säger Irwin själv.