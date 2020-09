US OPEN-KRÖNIKA: ”Därför är Henrik Stenson en joker”

Har du saknat Henrik Stenson?

Svensken har inte spelat på en månads tid och när US Open drar igång är det egentligen ingen annan än han själv som har koll på formen.

Han är en joker.

Det har varit en märklig golfsäsong. Coronautbrottet tvingade först arrangören att avbryta stortävlingen The Players Championship. Därefter ruckades schemat om, British Open ställdes in och de majors som återstod klämdes in med tät intervall.

PGA-mästerskapen avgjordes i juli, i augusti Fedex Cup och så nu US Open på erkänt svåra Winged Foot Country Club strax norr om Long Island.

För svensk del peggar två spelare upp i New Yorks norra utkant. Alex Norén spelade fyra tävlingar i augusti, slutade topp 10 i två av dem och räknar man in juli månad så har Haningesonen faktiskt varit bland de tio bästa i tre av sina fem senaste starter.

Formen är med andra ord god.

Vart står han egentligen?

När det sedan kommer till Sveriges bäste herrgolfare någonsin är det mer oklart. Hans nya bana på Österåker har nyligen öppnat, den är kul och jag kan rekommendera den, men så mycket bättre koll är så är det ingen som har på Henrik.

Stenson har nämligen inte tävlat sedan första veckan i augusti och då slutade hans medverkan i PGA-mästerskapen med en missad kvalgräns.

Faktum är att Henrik Stenson i de tävlingar han ställt upp i 2020 med hans mått mätt presterat med ganska mediokert. Året inleddes med en 37:e-plats i Dubai, det följde han upp med att komma 44:a i Saudiarabien, missa kvalgränsen i Arnold Palmer Invitational, en 35:e-plats i Fedex St Jude och så slutligen den missade kvalgränsen i PGA-mästerskapen.

Då han låg så pass långt ned i Fedex Cup-rankingen valde Stenson att inte ens ställa upp i Wyndham Championship där en framskjuten placering hade kunnat innebära en biljett in i Fedex-slutspelets sista tävlingar.

En tråkig säsong kan tyckas.

Men myntet har som alltid två sidor.

Ett uppehåll som kan lova gott

Det långa uppehållet har gett en möjlighet både till att ladda batterierna och finna motivation tillsammans med familjen, men kanske framförallt till att slipa på de pusselbitar som inte riktigt höll måttet senast det begav sig.

Och har Stenson spelet i ordning är Winged Foot en bana som kan komma att passa honom väl. Repertoaren i hans långa spel har i flera år varit Stensons signum, han slår rakt, högt och långt. Just höjden i de långa slagen in mot green kan ge honom en fördel gentemot många av konkurrenterna – inte minst på en så erkänt svår bana som denna.

Viktigt med energi

Under US Open 1974 var den A W Tillinghast-designade monsterbanan så svår att tävlingen kom benämnas ”massakern på Winged Foot”.

Det året mötte arrangören redan dagarna innan massiv kritik från spelare som inte hade en chans i den tjocka ruffen och på de såphala greenerna.

Jack Nicklaus inledde tävlandet med att putta av första hålets green. För övrigt var det en torsdag där fältets snittscore landade på hisnande 77 slag. Hale Irwin vann till slut efter att totalt ha gått sju slag över par.

US Open är alltid lite av ett last man standing-test, inte minst när tävlingen spelas på Winged Foot. Att ha tålamod och energi att ta smäll på smäll är ett måste.

Har Henrik Stenson samlat den nödvändiga energin?

