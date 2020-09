US Open: Katastrofhål förstörde Stensons dag – trögt även för Tiger

– Det här är svårare greener än i US Masters, sa Henrik Stenson inför US Open till Svensk Golf.

Det fick han också erfara under den första speldagen. När den svenske stjärnan avslutat den första rundan var han hela nio slag bakom ledningen.

Foto: TT

Patrick Reed svarade för dagens slag när han på det sjunde hålet satte bollen rakt i hål. Den kontroversielle amerikanens hole-in-one bidrog till att han lyckades gå den första rundan på Winged Foot fyra slag under par.

Höstens intåg gör att banan är lite mjukare och därmed lättare än vad många raknat med – något flera tidigare majorvinnare dragit nytta av. Justin Thomas är exempelvis fem under medan den nyblivne pappan Rory McIlroy också är med i toppen på -3.

Trippelbogey förstörde Stensons dag

För svensk del fick Henrik Stenson sin runda förstörd i och med en trippelbogey på hål nummer 16. Han låg på greenens bakkant på tre slag, men behövde ytterligare fyra för att ta sig i hål.

Stenson studsade snabbt tillbaka med två birdies – men en svagare avslutning ledde ändå till en lite sur eftersmak. Han gick torsdagsvarvet på fyra slag över par.

Vår andre svensk Alex Norén har i skrivande stund inte inlett sin runda

Tiger Woods som inte vunnit US Open sedan han på ett brutet ben gjorde det 2008 avslutade sitt förstavarv på Winged Foot med att duffa en chipp och göra dubbelbogey. Det förde honom till tre över par.